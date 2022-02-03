Кольца пока нет: Стася Милославская призналась, что хочет замуж за Александра Петрова

В эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» актриса рассказала о том, с какими сложностями столкнулась и как поддерживал ее возлюбленный Александр Петров.

Стася рассказала, что самое сложное — английский язык. Звезда не владеет им в совершенстве, и это могло отразиться на ее работе в сериале. «Были моменты, когда режиссер, естественно, на английском говорила мне, что нужно сделать в следующем дубле, и я не очень понимала. Я кивала, говорила: "Йес, окей" — и… интуитивно делала по-другому. После дубля режиссер ко мне подходила и говорила: "Да, это было то"», — призналась Милославская.