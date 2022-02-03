Кольца пока нет: Стася Милославская призналась, что хочет замуж за Александра Петрова
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
В эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» актриса рассказала о том, с какими сложностями столкнулась и как поддерживал ее возлюбленный Александр Петров.
Стася рассказала, что самое сложное — английский язык. Звезда не владеет им в совершенстве, и это могло отразиться на ее работе в сериале. «Были моменты, когда режиссер, естественно, на английском говорила мне, что нужно сделать в следующем дубле, и я не очень понимала. Я кивала, говорила: "Йес, окей" — и… интуитивно делала по-другому. После дубля режиссер ко мне подходила и говорила: "Да, это было то"», — призналась Милославская.
Давно известно, что Александр Петров, возлюбленный актрисы, тоже давно грезит о съемках за рубежом. Однако пока что он может лишь поддерживать свою девушку. «Конечно, он меня очень сильно поддерживал. Мы с ним вместе весь день сидели дома, смотрели сериал с первой серии и по последнюю, он очень переживал», — рассказала Милославская.
Александр и Стася познакомились на съемках спортивной драмы «Стрельцов» и с тех пор уже 3 года состоят в отношениях. Вокруг пары то и дело ходят слухи о свадьбе. Стася отказалась комментировать свои планы насчет свадьбы в эфире, но рассказала, что мечтает о замужестве, но вот о пышной свадьбе актриса все-таки пока не думала. «Саша, если ты сейчас слушаешь, заедь в ювелирку, пожалуйста», — пошутили ведущие «Авторадио».
Фото: пресс-служба, GlobalLookPress