«Кого-то ваша поза ног напоминает»: в Сети обсуждают отпускное фото Татьяны Навки

В комментариях к посту фолловеры сравнили Татьяну с балериной Анастасией Волочковой: «Мне кого-то напоминает ваша поза ног», «Волочкову вероятно? Я по крайней мере про неё подумала», «А че не на шпагат?», «Ноги испортили все фото, зачем их надо задирать!)».

Многие обратили внимание на то, как изменилась пятилетняя Надя: «Надежда — бедненький ребенок-трудяжка: все ножки в синяках»,, «Как знакомо, ножечки в синяках. Наша девочка танцует и тоже синяки не сходят. Малышки, такие терпеливые», «Копия мама НАДЕНЬКА», «Ой, как Надюша вытянулась!!! Спортсменка!», «Как подросла Надюша», «Какая Надя уже взрослая!👌👍а ещё недавно была кнопочка», «А коленочки все в синячках - трудяга маленькая!⛸⛸», «У Надюшки ножки в синяках, сколько боли ей пришлось претерпеть!».

А вам нравятся эти фотографии Татьяны Навки и ее дочки?