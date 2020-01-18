«Кого-то ваша поза ног напоминает»: в Сети обсуждают отпускное фото Татьяны Навки
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Фото: Instagram Татьяны Навки
Новогодние каникулы выдались весьма насыщенными для Татьяны Навки и ее дочери Нади — с 25 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в Москве прошли показы ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в котором мама с дочкой исполнили главные роли.
Сейчас фигуристки находятся в заслуженном отпуске на островах, откуда Татьяна делится теплыми фотографиями. Несколько часов назад спортсменка опубликовала в Instagram новые снимки и в подписи оставила сонет Уильяма Шекспира.
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"Не изменяйся, будь самим собой. Ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть разрушит образ твой, Пусть будет кто-то на тебя похож. Тебе природой красота дана На очень краткий срок, и потому Пускай по праву перейдет она К наследнику прямому твоему. В заботливых руках прекрасный дом Не дрогнет перед натиском зимы, И никогда не воцарится в нем Дыханье смерти, холода и тьмы. О, пусть, когда настанет твой конец, Звучат слова: "Был у меня отец!" (с) В. Шекспир #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #Мойангел #ЯблокоОтЯблони #психологиядня #немногофилософии #мотивация #классика #Шекспир #литература
В комментариях к посту фолловеры сравнили Татьяну с балериной Анастасией Волочковой: «Мне кого-то напоминает ваша поза ног», «Волочкову вероятно? Я по крайней мере про неё подумала», «А че не на шпагат?», «Ноги испортили все фото, зачем их надо задирать!)».
Многие обратили внимание на то, как изменилась пятилетняя Надя: «Надежда — бедненький ребенок-трудяжка: все ножки в синяках»,, «Как знакомо, ножечки в синяках. Наша девочка танцует и тоже синяки не сходят. Малышки, такие терпеливые», «Копия мама НАДЕНЬКА», «Ой, как Надюша вытянулась!!! Спортсменка!», «Как подросла Надюша», «Какая Надя уже взрослая!👌👍а ещё недавно была кнопочка», «А коленочки все в синячках - трудяга маленькая!⛸⛸», «У Надюшки ножки в синяках, сколько боли ей пришлось претерпеть!».
А вам нравятся эти фотографии Татьяны Навки и ее дочки?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube/Navka Show
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