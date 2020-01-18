passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Кого-то ваша поза ног напоминает»: в Сети обсуждают отпускное фото Татьяны Навки

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Татьяна Навка с дочкой летят в заслуженный отпуск

Фото: Instagram Татьяны Навки

Новый кадр в блоге фигуристки спровоцировал бурные обсуждения.

Новогодние каникулы выдались весьма насыщенными для Татьяны Навки и ее дочери Нади — с 25 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в Москве прошли показы ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в котором мама с дочкой исполнили главные роли.

Сейчас фигуристки находятся в заслуженном отпуске на островах, откуда Татьяна делится теплыми фотографиями. Несколько часов назад спортсменка опубликовала в Instagram новые снимки и в подписи оставила сонет Уильяма Шекспира.

В комментариях к посту фолловеры сравнили Татьяну с балериной Анастасией Волочковой: «Мне кого-то напоминает ваша поза ног», «Волочкову вероятно? Я по крайней мере про неё подумала», «А че не на шпагат?», «Ноги испортили все фото, зачем их надо задирать!)».

Многие обратили внимание на то, как изменилась пятилетняя Надя: «Надежда — бедненький ребенок-трудяжка: все ножки в синяках»,, «Как знакомо, ножечки в синяках. Наша девочка танцует и тоже синяки не сходят. Малышки, такие терпеливые», «Копия мама НАДЕНЬКА», «Ой, как Надюша вытянулась!!! Спортсменка!», «Как подросла Надюша», «Какая Надя уже взрослая!👌👍а ещё недавно была кнопочка», «А коленочки все в синячках - трудяга маленькая!⛸⛸», «У Надюшки ножки в синяках, сколько боли ей пришлось претерпеть!».

А вам нравятся эти фотографии Татьяны Навки и ее дочки?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Navka Show

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!