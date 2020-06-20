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«Когда папа — ксерокс»: поклонники отметили, что дети Евгения Цыганова растут его точной копией

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Жена Цыганова Юлия Снигирь с их общим сыном Федором

Фото: Instagram/ @yuliasnigir

Актер поделился с поклонниками милым фото своих сыновей и дочери.

Евгений Цыганов один из самых известных многодетных отцов среди российских актеров. В его семье подрастают сразу 8 ребят, поэтому фотографии детей в Инстаграме звезды сериала «Оттепель» появляются регулярно.

Вот и сегодня актер решил порадовать подписчиков свежими снимками.

«Мечтатели», - подписал Евгений фото со своими младшими детьми, которые вместе качаются на качелях.

«У вас хороший семья дай вам бог», «Какие у вас красивые клевые детки❤️», «Какая семья 💙 радости вам много-много», «У вас хороший семья дай вам бог», «Когда папа-ксерокс) Очаровательные дети!» - радуются за знаменитого отца подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Евгений Цыганов - актер театра и кино. Всероссийскую известность он приобрел после роли оператора Виктора Хрусталева в сериале «Оттепель». Актер 11 лет прожил с коллегой по цеху Ириной Леоновой, которая родила Евгению семерых детей. Отношения с возлюбленной Цыганов так и не оформил, а в 2015 году пара вовсе разошлась. Через 4 года Евгений все-таки решился на законный брак. Его избранницей стала актриса Юлия Снигирь. У пары родился сын Федор, он стал восьмым ребенком актера. Все дети Цыганова тесно общаются друг с другом.

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram

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