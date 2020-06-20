«Когда папа — ксерокс»: поклонники отметили, что дети Евгения Цыганова растут его точной копией

Евгений Цыганов - актер театра и кино. Всероссийскую известность он приобрел после роли оператора Виктора Хрусталева в сериале «Оттепель». Актер 11 лет прожил с коллегой по цеху Ириной Леоновой, которая родила Евгению семерых детей. Отношения с возлюбленной Цыганов так и не оформил, а в 2015 году пара вовсе разошлась. Через 4 года Евгений все-таки решился на законный брак. Его избранницей стала актриса Юлия Снигирь. У пары родился сын Федор, он стал восьмым ребенком актера. Все дети Цыганова тесно общаются друг с другом.