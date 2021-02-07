Врач поведал, когда низкое давление смертельно опасно

Вызывать врача не нужно если такое давление нормальное для пациента. К данной группе людей относятся, в частности, молодые люди и худенькие девушки. «Особенности функционирования их вегетативной нервной системы таковы, что даже при гипотензии они могут жить, не принимая лекарства. Им достаточно лишь иногда выпить крепкий кофе или сделать зарядку, и человек сразу же почувствует улучшения», — отметила медик.

Но бывает и иначе.

«Есть другая ситуация, когда у человека никогда не наблюдалось снижение артериального давления, и вдруг оно резко падает. Например, еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией (Завышенным пульсом — Прим.ред.), может быть, даже с потерей сознания. Тут мы обязательно должны исключать острые состояния. Такие, как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт. Человек должен быть экстренно доставлен в больницу. Чем быстрее, тем лучше», — пояснила Гаврилюк журналистам.