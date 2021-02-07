Врач поведал, когда низкое давление смертельно опасно
Журналисты Пятого канала пообщались с экспертом Натальей Гаврилюк на тему здоровья. Врач утверждает, что тошнота, головокружение, сонливость и апатия — все это может быть следствием пониженного артериального давления или, если быть точнее, диагноза —гипотензии. Такие состояния для кого-то являются нормой, а для кого-то смертельным риском.
Эксперт рассказала, как понять, кому требуется немедленная помощь. Доктор отметила, что условно опасное давление — 90/60 миллиметров ртутного столба. Однако если вы увидел такие цифры на экране тонометра, не стоит сразу сильно переживать. Для начала нужно понять, в каком состоянии, человек, действительно, находится, и, что с этим можно сделать.
Фото: Pixabay.com
Вызывать врача не нужно если такое давление нормальное для пациента. К данной группе людей относятся, в частности, молодые люди и худенькие девушки. «Особенности функционирования их вегетативной нервной системы таковы, что даже при гипотензии они могут жить, не принимая лекарства. Им достаточно лишь иногда выпить крепкий кофе или сделать зарядку, и человек сразу же почувствует улучшения», — отметила медик.
Но бывает и иначе.
«Есть другая ситуация, когда у человека никогда не наблюдалось снижение артериального давления, и вдруг оно резко падает. Например, еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией (Завышенным пульсом — Прим.ред.), может быть, даже с потерей сознания. Тут мы обязательно должны исключать острые состояния. Такие, как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт. Человек должен быть экстренно доставлен в больницу. Чем быстрее, тем лучше», — пояснила Гаврилюк журналистам.
Экстренная помощь нужна и в случае приема нескольких доз препаратов, которые понижают давление. Случается это, когда пациент долгое время страдает от гипертензии и пробует побороть ее самостоятельно. Доходит это даже до употребления большой дозировки лекарств. Иногда человек забывает, сколько принял медикаментов и принял ли вообще. Такое поведение может привести, к сожалению, даже к летальному исходу.
«Медикаментозная гипотензия достаточно опасная. Бывало такое, что даже в стационарах таких пациентов приходилось переводить в реанимацию, и достаточно сложно было поднять им давление. Поэтому, если снижение артериального давления связано с избытком приема антигипертензивных препаратов, в этом случае тоже можно говорить об экстренной госпитализации», — подытожила эксперт.
Фото и видео: Pixabay.com
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