«Когда-нибудь воспользуюсь»: Ксении Собчак на свадьбу подарили сертификат в элитный роддом

На следующее после торжества утро Ксения показала в Instagram, сколько подарков получили от 300 гостей – целую комнату коробок и пакетов, и приступила с супругом к их распаковке.

Сегодня Собчак рассказала, что одним из презентов стал подарочный сертификат в элитный роддом «Лапино», где рожают многие знаменитости. Ксения и сама родила там сына Платона. VIP-апартаменты обошлись ей в 900 тысяч рублей. Там же появились на свет дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, дочь Ивана Урганта, дочь Анны Хилькевич.

Незадолго до свадьбы в Сети появились слухи, что Ксения ждет второго ребенка, теперь она окончательно развеяла все домыслы: «Пока мне не надо, но когда-нибудь, тьфу-тьфу-тьфу, обязательно воспользуюсь», - сказала телеведущая о подарке.