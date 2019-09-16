«Когда-нибудь воспользуюсь»: Ксении Собчак на свадьбу подарили сертификат в элитный роддом

Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили такую свадьбу, что про нее говорят уже четвертый день.
На следующее после торжества утро Ксения показала в Instagram, сколько подарков получили от 300 гостей – целую комнату коробок и пакетов, и приступила с супругом к их распаковке.
Сегодня Собчак рассказала, что одним из презентов стал подарочный сертификат в элитный роддом «Лапино», где рожают многие знаменитости. Ксения и сама родила там сына Платона. VIP-апартаменты обошлись ей в 900 тысяч рублей. Там же появились на свет дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, дочь Ивана Урганта, дочь Анны Хилькевич.
Незадолго до свадьбы в Сети появились слухи, что Ксения ждет второго ребенка, теперь она окончательно развеяла все домыслы: «Пока мне не надо, но когда-нибудь, тьфу-тьфу-тьфу, обязательно воспользуюсь», - сказала телеведущая о подарке.
Напомним, Собчак и Богомолов поженились всего через год после судьбоносной встречи. Познакомились они пять лет назад в эфире программы на радио. Тогда, по признанию Ксении, во время интервью Константин показался ей очень умным, но ужасно скучным. Но встреча в сентябре перевернула их жизни и привела в загс и к алтарю.
Прочитать все о паре можно здесь.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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