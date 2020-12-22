Роковую красотку Зою Бербер в черных ботфортах сравнили с молодой Мадонной

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер поделилась ярким бекстейдж-видео с последней фотосессии. На ней Бербер появилась в очень эффектном и дерзком образе — актриса примерила черную шелковую блузку, ультракороткую мини-юбку, пояс с подвязками и высокие черные ботфорты из глянцевой кожи.

«Когда твой кумир Монро и Джей Ло!

Очень жду результаты этой съемки! И спасибо за ваш отклик на бекстейдж в stories, такого количество реакций не получала давно», — пишет Зоя.

Образ роковой красотки, в котором появилась Зоя, вызвал множество восторженных откликов и комплиментов в адрес сексапильной актрисы. Прозвучали и другие сравнения — подписчики нашли сходство с Мадонной в молодости и Татьяной Булановой:

«А мне почему-то Сандру и Си Си Кетч напомнили», «Больше Мадонна в ее золотые годы», «Просто прекрасна», «Потрясающе красива», «Ты офигенная!», «Пацанка, говоришь? Хм...», «Вот это пожар, выглядите великолепно», «Ты мой кумир, очень красивая, как космос», «Это вообще законно, быть такой ослепительно красивой», «Зоя, вы очаровательны».