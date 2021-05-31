Когда Алиса Аршавина сможет вернуть себе прежнее лицо, рассказала пластический хирург

Все обвинения Алиса отвергла, рассказав свою историю борьбы с аутоимунным заболеванием. «Все началось так быстро, будто на центрифуге. Мы ничего не могли остановить», — говорила она про свой недуг.

В беседе со «СтарХитом» Мадина Байрамукова рассказала, когда теоретически Алиса Аршавина сможет вернуть привлекательную внешность.

«В случае с Алисой, молодой, красивой, успешной женщиной можно говорить о психологических проблемах, давлении общества, которое всегда радо осудить. Помимо проблем с носом, вызванных заболеванием, присутствует деформация лица, причиной ее является, скорее всего, прием больших доз гормонов, что зачастую вызывает необратимые изменения внешности», — прокомментировала доктор изданию.

Она также добавила, что сначала Аршавиной необходимо окончательно поправить здоровье, а лишь затем думать о восстановительной хирургии. Особое внимание Байрамукова обратила на то, что Алисе категорически противопоказаны косметологические процедуры.

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