Когда Алиса Аршавина сможет вернуть себе прежнее лицо, рассказала пластический хирург
Алиса Аршавина впервые показала свое изменившееся лицо в начале текущего года. Тогда ее подписчики не узнали: лицо многодетной матери сильно изменилось — поплыли очертания, нос буквально провалился. Тогда многие набросились на Алису, обвиняя в том, что заболевание стало ей наказанием за плохие поступки (якобы она увела футболиста из семьи с беременной Барановской), кто-то позлорадствовал, что не стоит увлекаться пластическими операциями.
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Фото: www.instagram.com/arshavina_alisia__mb
Все обвинения Алиса отвергла, рассказав свою историю борьбы с аутоимунным заболеванием. «Все началось так быстро, будто на центрифуге. Мы ничего не могли остановить», — говорила она про свой недуг.
В беседе со «СтарХитом» Мадина Байрамукова рассказала, когда теоретически Алиса Аршавина сможет вернуть привлекательную внешность.
«В случае с Алисой, молодой, красивой, успешной женщиной можно говорить о психологических проблемах, давлении общества, которое всегда радо осудить. Помимо проблем с носом, вызванных заболеванием, присутствует деформация лица, причиной ее является, скорее всего, прием больших доз гормонов, что зачастую вызывает необратимые изменения внешности», — прокомментировала доктор изданию.
Она также добавила, что сначала Аршавиной необходимо окончательно поправить здоровье, а лишь затем думать о восстановительной хирургии. Особое внимание Байрамукова обратила на то, что Алисе категорически противопоказаны косметологические процедуры.
Непростую историю Алисы Аршавиной читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram, кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», youtube-канал СЕГОДНЯ
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