Князь Монако проигнорировал день рождения спрятанной в реабилитационный центр Шарлен

Свой день рождения княгиня Монако отметила еще 25 января, однако ни дворец, ни муж Шарлен не стали поздравлять принцессу. Только в ее инстаграм было опубликовано видео, которое подготовили сотрудники принцессы, а не она сама.

«С днем рождения, княгиня Шарлен! Мы чтим вас за вашу способность отдавать всю себя, чтобы изменить жизни людей во всем мире, ваша страсть и преданность делу спасения людских жизней поистине вдохновляют. Мы надеемся, что это видео о вашем пути напоминает вам о том, как вас любят и ценят», — говорится в сообщении.