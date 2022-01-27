Князь Монако проигнорировал день рождения спрятанной в реабилитационный центр Шарлен
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Фото: face to face/Instagram
Свой день рождения княгиня Монако отметила еще 25 января, однако ни дворец, ни муж Шарлен не стали поздравлять принцессу. Только в ее инстаграм было опубликовано видео, которое подготовили сотрудники принцессы, а не она сама.
«С днем рождения, княгиня Шарлен! Мы чтим вас за вашу способность отдавать всю себя, чтобы изменить жизни людей во всем мире, ваша страсть и преданность делу спасения людских жизней поистине вдохновляют. Мы надеемся, что это видео о вашем пути напоминает вам о том, как вас любят и ценят», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что до сих пор неизвестно о здоровье принцессы. Княжеская семья Монако предпочитает отмалчиваться. Журналисты независимых французских СМИ провели свое расследование и выяснили, что Шарлен находится в закрытом учреждении Paracelsus Recovery, расположенном на берегу озера в Цюрихе.
И это не просто санаторий или же больница, в которой могли бы лечить проблемы, связанные с ЛОР-заболеванием княгини. В этой клинике лечат от наркотической, алкогольной и прочих зависимостей, вызванных в том числе длительным приемом медицинских препаратов, также там работают с расстройствами психики и пищевого поведения. Врачи гарантируют анонимность и конфиденциальность.
Напомним, что последний раз Шарлен выходила на публику в день своего возвращения из Африки 8 ноября 2021 года. Но вскоре снова улетела на лечение, а пресс-служба дворца Монако и сам Альбер II сообщили, что она отправилась в санаторий в Швейцарию.
Фото: GlobalLookPress