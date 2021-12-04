Князь Альбер II впервые прокомментировал очередной побег Шарлен из Монако

По слухам, Шарлен поселилась в небольшой квартире недалеко от резиденции монархов. Многие подозревают, что побег Уиттсток непосредственно связан с проблемами в семье. Многочисленные измены князя и часто поступающая информация о его внебрачных детях травмировали княгиню.

Несколько месяцев Шарлен провела в Африке, откуда, по официальной информации, не могла уехать из-за болезни и нескольких операций на ухе. А по возвращению в Монако княгиня просто перестала появляться на публике и во дворце.