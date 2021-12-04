Князь Альбер II впервые прокомментировал очередной побег Шарлен из Монако
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @hshprincesscharlene/Instagram
По слухам, Шарлен поселилась в небольшой квартире недалеко от резиденции монархов. Многие подозревают, что побег Уиттсток непосредственно связан с проблемами в семье. Многочисленные измены князя и часто поступающая информация о его внебрачных детях травмировали княгиню.
Несколько месяцев Шарлен провела в Африке, откуда, по официальной информации, не могла уехать из-за болезни и нескольких операций на ухе. А по возвращению в Монако княгиня просто перестала появляться на публике и во дворце.
Под наплывом прессы и множества вопросов Альбер прервал молчание и объяснил, что происходит с его женой. «Она явно истощена физически и эмоционально. Она была подавлена и не могла справиться со служебными обязанностями, жизнью в целом или даже с семейной жизнью», — рассказал князь, сообщает Woman.ru.
Заявление князя явно говорит о том, что ментальное здоровье Шарлен находиться под угрозой, вполне возможно, что княгиня находиться в депрессии. Но Альбер лишь попросил журналистов отметить, что ее подавленное состояние не связано с их личными проблемами. «Это не проблемы в отношениях между мужем и женой. Это проблемы другой природы».
Фото и видео: Global Look Press, Instagram