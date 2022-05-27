Княгиня Шарлен высказалась о расставании с супругом: «Мне жаль»

В последний год Шарлен Уиттсток редко появлялась на публике и тому были причины. Сначала она подцепила какую-то редкую болезнь, из-за чего должна была провести вдали от семьи несколько месяцев, а после отправилась в реабилитационный центр, чтобы восстановить силы и поправить здоровье. Однако после возвращения княгини в родные пенаты поклонники отметили, что она стала выглядеть уставшей, болезненной и несчастной. Некоторые предположили, что всему виной разлады в монаршей семье, однако это не так.

Накануне своего 44-летия Шарлен решила объясниться по поводу некоторой холодности в отношениях с принцем Альбером II, спровоцировавшей слухи о разводе.

«Мне жаль, что появились такие слухи о моей жизни. Как и у всех людей, у нас есть эмоции и слабости, но наша семья подвергается атаке СМИ. Альбер очень поддерживает меня. Мы вместе обсуждали статьи, и он сделал все возможное, чтобы защитить меня и наших детей от нападок», — пролила свет на ситуацию княгиня в беседе с изданием Monaco Matin.