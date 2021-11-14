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Княгиня Шарлен отказывается жить с супругом после возвращения в Монако

Супруга князя Монако Альбера II Шарлен Уиттсток на днях вернулась из Южной Африки, где находилась последние 8 месяцев. Княгиню встретили супруг и дети, с которыми она направилась в свою роскошную резиденцию на глазах прессы. Но после того, как ажиотаж по поводу ее возвращения утих, Шарлен уехала в свою небольшую квартиру.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Шарлен Уиттсток

Фото: @hshprincesscharlene/Instagram

Князь Монако Альбер II и бывшая олимпийская пловчиха Шарлен Уиттсток поженились в 2011 году. На протяжении последнего года в отношениях пары далеко не все гладко. Осенью прошлого года неизвестная женщина заявила о том, что имеет ребенка от князя. Стало известно, что в январе этого года Уиттсток переехала в апартаменты, находящиеся недалеко от дворца прямо над старой шоколадной фабрикой.

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен

Княгиня не стала устраивать скандалы, но отказывается проживать с супругом лишь делая вид, что между ними все по-прежнему.

Небольшая двухкомнатная квартира, в которой проживает Шарлен находиться всего в 300 метрах от королевской резиденции, чтобы преемница Грэйс Келли всегда могла быть по близости и не тратить время на дорогу.

По возвращению Шарлен поблагодарила своих подписчиков в Instagram за поддержку на протяжении длительного лечения, которое она проходила в ЮАР, но ни слова не упомянула о своем супруге, чем еще больше подогрела слухи о разладе в семье монархов. «Спасибо всем за то, что делаете меня сильной», — написала Уиттсток.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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