Княгиня Шарлен отказывается жить с супругом после возвращения в Монако
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Фото: @hshprincesscharlene/Instagram
Князь Монако Альбер II и бывшая олимпийская пловчиха Шарлен Уиттсток поженились в 2011 году. На протяжении последнего года в отношениях пары далеко не все гладко. Осенью прошлого года неизвестная женщина заявила о том, что имеет ребенка от князя. Стало известно, что в январе этого года Уиттсток переехала в апартаменты, находящиеся недалеко от дворца прямо над старой шоколадной фабрикой.
Княгиня не стала устраивать скандалы, но отказывается проживать с супругом лишь делая вид, что между ними все по-прежнему.
Небольшая двухкомнатная квартира, в которой проживает Шарлен находиться всего в 300 метрах от королевской резиденции, чтобы преемница Грэйс Келли всегда могла быть по близости и не тратить время на дорогу.
По возвращению Шарлен поблагодарила своих подписчиков в Instagram за поддержку на протяжении длительного лечения, которое она проходила в ЮАР, но ни слова не упомянула о своем супруге, чем еще больше подогрела слухи о разладе в семье монархов. «Спасибо всем за то, что делаете меня сильной», — написала Уиттсток.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press