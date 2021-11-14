Княгиня Шарлен отказывается жить с супругом после возвращения в Монако

Княгиня не стала устраивать скандалы, но отказывается проживать с супругом лишь делая вид, что между ними все по-прежнему.

Небольшая двухкомнатная квартира, в которой проживает Шарлен находиться всего в 300 метрах от королевской резиденции, чтобы преемница Грэйс Келли всегда могла быть по близости и не тратить время на дорогу.

По возвращению Шарлен поблагодарила своих подписчиков в Instagram за поддержку на протяжении длительного лечения, которое она проходила в ЮАР, но ни слова не упомянула о своем супруге, чем еще больше подогрела слухи о разладе в семье монархов. «Спасибо всем за то, что делаете меня сильной», — написала Уиттсток.