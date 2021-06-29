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Княгиня Шарлен накануне годовщины свадьбы оказалась в тяжелом состоянии после операции

1 июля пара должна отметить 10 лет со дня свадьбы. Однако княгиня Шарлен серьезно заболела — ей потребовалось около 10 операций, и она до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Княгиня Шарлен накануне годовщины свадьбы оказалась в тяжелом состоянии после операции

Информацию о болезни княгини Шарлен официально подтвердила пресс-служба княжеской резиденции Монако.

«Шарлен действительно не может выехать из Южной Африки из-за ЛОР-инфекции, из-за которой она перенесла несколько операций за последние несколько недель», — говорится в сообщении.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Князь Альбер с детьми

Фото: @hshprincesscharlene/Instagram

Как сообщили People, еще в мае княгиня подхватила серьезную инфекцию, которая сказалась на работе ушей, носа, горла.

После первой операции у княгини возникли осложнения, а последнее операционное вмешательство она перенесла 23 июня.

Кроме того, сейчас ей предстоят дополнительные процедуры и долгая реабилитация.

Княгиня и сама прокомментировала тяжелое состояние:

«В этом году я впервые не буду с мужем на годовщину нашей свадьбы в июле. Это тяжело, и это меня огорчает. Однако у нас с Альбером не было другого выбора кроме как следовать инструкциям медиков, хотя это чрезвычайно сложно. Он оказал мне самую большую поддержку. Мои ежедневные разговоры с Альбером и детьми очень помогают мне поддерживать хорошее настроение, но мне не хватает их. Было невероятно, когда моя семья навестила меня в Южной Африке, я была счастлива видеть их. Не могу дождаться встречи с ними», — цитирует ее слова британское издание Hello.

Фото: Instagram княгини Шарлен, Global Look Press

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