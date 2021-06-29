Княгиня Шарлен накануне годовщины свадьбы оказалась в тяжелом состоянии после операции

Кроме того, сейчас ей предстоят дополнительные процедуры и долгая реабилитация.

Княгиня и сама прокомментировала тяжелое состояние:

«В этом году я впервые не буду с мужем на годовщину нашей свадьбы в июле. Это тяжело, и это меня огорчает. Однако у нас с Альбером не было другого выбора кроме как следовать инструкциям медиков, хотя это чрезвычайно сложно. Он оказал мне самую большую поддержку. Мои ежедневные разговоры с Альбером и детьми очень помогают мне поддерживать хорошее настроение, но мне не хватает их. Было невероятно, когда моя семья навестила меня в Южной Африке, я была счастлива видеть их. Не могу дождаться встречи с ними», — цитирует ее слова британское издание Hello.