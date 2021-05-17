Клип за 7 млн долларов, номинация на «Оскар»: 20 интересных фактов о Джанет Джексон
Слайд, который
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Фото: Getty Images
16 мая младшая из клана Джексонов — Джанет — отметила 55-летие. Она начала карьеру позже братьев и сестер. Ее критиковали за слабый голос, но она доказала, что ее творчество нравится миллионам людей.
- Джанет Джексон — младшая дочь из 10 детей своих родителей Джозефа и Кэтрин. Кроме нее в семье были: Рэбби, Джеки, Тито, Жермен, Ла Тойя, Марлон и Брендон (умер после рождения), Майкл, Рэнди.
- Родители Джанет были последователями Свидетелей Иеговых. Но Джанет, несмотря на то, что росла в таком окружении пришла к «своей» вере — «один на один» с богом. После третьего замужества приняла ислам.
- К моменту рождения Джанет ее братья — Джеки, Тито, Жермен, Марлон и Майкл — уже выступали как коллектив The Jackson 5.
- Джанет с детства любила лошадей и хотела связать с ними свою профессию. Но властный отец и талантливый менеджер решил судьбу дочери за нее. «Это было предсказуемо», — скажет она позже.
- The Jackson 5 были настолько популярны, что их гонорары позволили семье переехать в большой особняк в пригороде Лос-Анджелеса.
- Особняк был обнесен высокой стеной, за которую детей почти не выпускали. «Родители были суровы. Мы были популярны, выходить из дома было опасно. Но нам не хватало общения со сверстниками и простого человеческого тепла», — признается со временем Джанет Джексон.
- Джанет впервые вышла на сцену в 7 лет, а когда ей было 8, отец стал ее менеджером, назначив сам себя. С этих пор он требовал к себе обращения только по имени — никаких «папа».
- Младшая сестра присоединилась ко всем детям семьи, выступавшим в собственном шоу The Jackson Times.
- С 14 лет девочка начала сниматься в кино, в основном в ситкомах.
- Сольную карьеру Джанет начала в 16 лет. А дебютный альбом вышел в 1982 году. Критики распекали начинающую артистку за блат в виде знаменитой и талантливой семьи, обвиняя ее в слабых вокальных данных. Но первая пластинка Джанет сразу же попала в первую десятку хит-парадов.
- Когда Джанет захотела строить карьеру без помощи отца, она не знала, как ему сказать об этом. Но решилась.
- Третий альбом Control разошелся тиражом 10 млн копий, пять раз становясь платиновым. Хореографом в большинстве клипов, снятых на песни диска, стала малоизвестная в те годы Пола Абдул.
- «Я хотела, чтобы моя музыка и танцы привлекали внимание людей и удерживали его достаточно долго, чтобы они услышали текст и то, что я хочу сказать», — говорила Джексон о своем четвертом альбоме Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814, желая наполнить его социальным посылом, чтобы ее песни отличались от того, что она создавала раньше.
- В 1991 году миллиардер Ричард Брэнсон пригласил Джанет подписать контракт с его лэйблом Virgin Records. Творчество Джексон он оценил в 50 млн долларов. Эта сумма сделала Джанет самой дорогой певицей современности.
- Джанет всегда говорила, что ее мечта состоит в том, чтобы ее имя не связывали с именем брата Майкла. В то же время она не отказывалась работать с ним. Клип на песню Scream Джанет и Майкл сняли в 1995 году. Он отличался передовой для того времени графикой и стал самым дорогим видео в истории музыкальной индустрии — 7 млн долларов.
- Певица была номинирована на «Оскар» за саундтрек к фильму «Поэтичная Джастис», в котором сама и играла.
- Джексон снялась 56 фильмах и клипах. У Джанет более 300 наград и номинаций на музыкальные и другие премии.
- Джанет трижды была замужем: за музыкантом Джеймсом Дебаржем, за танцором Рене Элизондо-младшим и миллионером Виссамом аль-Маной.
- Последний студийный (11-й) альбом певицы вышел в октябре 2015 года.
- Джексон впервые стала матерью в 50 лет, родив от третьего супруга сына Иссу. Во время беременности певица поправилась на 43 кг, но за полгода после родов сбросила этот вес.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, youtube-канал VEVO
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