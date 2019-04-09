Любовь двух женщин к одну мужчине и образы в стиле «Игры престолов»: Брежнева и Север показали новый клип о расставании

Елена Север показала подписчикам полную версию совместного с Верой Брежневой клипа на песню «Зла не держи». Презентация видео двух див прошла на минувших выходных.
Режиссером ролика стал Хендрик Маасик, который раньше работал с Димой Биланов, «ВИА Грой» и другими российскими артистами. Об основной идее видео автор рассказал следующее: «Основная идея – это тяжелый путь героя-одиночки. Он многое повидал и испытал, но его сердце и душу греют воспоминания о двух женщинах, которых он когда-то любил, но так и не смог дать им простого женского счастья».
Главная мужская роль в клипе досталась немецкому актеру Андреасу фон Темпельхоффу.
Менее чем за сутки видео набрало десятки комментариев. Причем подписчиков Веры и Елены разделилась на два лагеря: мужчины отметили красоту актрис, а женщины восторгались главным героем клипа.
«Прекрасная Работа. Очень удачный дуэт. Если будете создаыать такие серьезные проекты в данном дуэте, то хоть что-то приличное можно будет посмотреть и послушать, а то надоела эта вся лажа, визжание или рычание с хрюканием на просторах кибер-пространства», «Хорошая работа!Девчонки супер!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
А вам понравилось видео песни «Зла не держи»?
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Видео: youtube.com/ Elena Sever