Климова призналась, что воспитывает детей в строгости — «Садимся за стол переговоров»

С отцами своих детей Климова поддерживает дружеские отношения, тем более они часто собираются на выходные под одной крышей. Она не запрещает мужчинам видеться с детьми, потому что сыновья и дочери нуждаются в отцовской заботе и любви так же, как в маминой.

Климова считает себя строгой родительницей. «Мне кажется, я достаточно строгая мама. При этом в нашей семье всегда есть место компромиссу», — уточнила она. Звезда всегда ищет общий язык с детьми. «Мы садимся за круглый стол переговоров. Мы действительно дискутируем на ту или иную тему. В общем, у нас демократия. И это здорово!», — подчеркнула она в интервью изданию «Семь дней».

Также недавно актриса призналась, что справляться по хозяйству и с детьми ей помогают мама, водитель, няня, которые берут на себя основную работу, пока она на гастролях или съемках.