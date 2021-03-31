Климова призналась, что воспитывает детей в строгости — «Садимся за стол переговоров»
Фото: Instagram/@klimovagram
У актрисы четверо детей. Екатерина трижды была замужем: за Ильей Хорошиловым — у них дочь Лиза, за Игорем Петренко — сыновья Матвей и Корней и Гелой Месхи — дочь Изабелла. Как призналась артистка, она всегда разговаривает с детьми, разрешая им высказать, что и у кого «наболело-накипело».
С отцами своих детей Климова поддерживает дружеские отношения, тем более они часто собираются на выходные под одной крышей. Она не запрещает мужчинам видеться с детьми, потому что сыновья и дочери нуждаются в отцовской заботе и любви так же, как в маминой.
Климова считает себя строгой родительницей. «Мне кажется, я достаточно строгая мама. При этом в нашей семье всегда есть место компромиссу», — уточнила она. Звезда всегда ищет общий язык с детьми. «Мы садимся за круглый стол переговоров. Мы действительно дискутируем на ту или иную тему. В общем, у нас демократия. И это здорово!», — подчеркнула она в интервью изданию «Семь дней».
Также недавно актриса призналась, что справляться по хозяйству и с детьми ей помогают мама, водитель, няня, которые берут на себя основную работу, пока она на гастролях или съемках.
Фото: Instagram/@klimovagram
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