Певица с супругом и детьми посетила ледовый мюзикл «Руслан и Людмила».

Накануне Нового года в Москве с размахом прошла премьера ледового шоу «Руслан и Людмила», поставленного прославленной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой. За несколько дней спектакль посмотрело огромное количество зрителей, среди которых было немало знаменитых друзей спортсменки. Так, минувшим вечером сказку пришли посмотреть Алла Пугачева и Максим Галкин со своими детьми Гарри и Лизой. В официальном Instagram-аккаунте ледового шоу появились фотографии с почетными гостями, сделанные за кулисами спектакля.

Публикация от Navka.Show (@navka_show) Янв 5, 2018 at 10:54 PST

Алла Пугачева в очередной раз удивила пользователей Сети выбранным нарядом: певица появилась во дворце спорта в комбинированной клетчатой куртке-бомбере, узких черных брюках и лаковых ботинках.

Публикация от Navka.Show (@navka_show) Янв 5, 2018 at 9:17 PST

Звездная семья высоко оценила ледовую постановку, о чем Максим Галкин рассказал в Instagram.

Публикация от Navka.Show (@navka_show) Янв 5, 2018 at 10:10 PST