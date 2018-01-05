Клетчатый бомбер и черные скинни: Алла Пугачева удивила молодежным нарядом на ледовом шоу Татьяны Навки
Накануне Нового года в Москве с размахом прошла премьера ледового шоу «Руслан и Людмила», поставленного прославленной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой. За несколько дней спектакль посмотрело огромное количество зрителей, среди которых было немало знаменитых друзей спортсменки. Так, минувшим вечером сказку пришли посмотреть Алла Пугачева и Максим Галкин со своими детьми Гарри и Лизой. В официальном Instagram-аккаунте ледового шоу появились фотографии с почетными гостями, сделанные за кулисами спектакля.
Алла Пугачева в очередной раз удивила пользователей Сети выбранным нарядом: певица появилась во дворце спорта в комбинированной клетчатой куртке-бомбере, узких черных брюках и лаковых ботинках.
Звездная семья высоко оценила ледовую постановку, о чем Максим Галкин рассказал в Instagram.
Напомним, премьера ледового мюзикла прошла при поддержке ювелирно-часового бренда Chopard. Главные роли в мюзикле на льду исполняют автор идеи, продюсер, олимпийская чемпионка Татьяна Навка и пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, которые воплотили образы Людмилы и Руслана.
Фото: instagram