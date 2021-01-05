«Классное пальто»: стильная Асмус рассказала, как коронавирус сорвал все ее планы

Как уточнила актриса, в начале года она должна была играть в «потрясающем и пластическом спектакле «Ревизор» в постановке любимого» режиссера-хореографа Сергея Землянского, но артист заразился COVID-19.

«Хочешь насмешить COVID-19? Расскажи ему о своих планах... Также из-за другого заболевшего артиста отмена «Текста» 6 января и «Дачников» - 8 января. Один из ребят написал в общем чате: «У меня коронавирус, а у вас продолжаются новогодние праздники, не благодарите». Веселого тут мало, конечно. Но, слава богу, все проходит в легкой форме. И главное - всем здоровья! Берегите себя! Носите маски и не шатайтесь по невнятным местам», - написала Асмус.