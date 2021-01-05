«Классное пальто»: стильная Асмус рассказала, как коронавирус сорвал все ее планы
Фото: instagram.com/asmuskristina
Как уточнила актриса, в начале года она должна была играть в «потрясающем и пластическом спектакле «Ревизор» в постановке любимого» режиссера-хореографа Сергея Землянского, но артист заразился COVID-19.
«Хочешь насмешить COVID-19? Расскажи ему о своих планах... Также из-за другого заболевшего артиста отмена «Текста» 6 января и «Дачников» - 8 января. Один из ребят написал в общем чате: «У меня коронавирус, а у вас продолжаются новогодние праздники, не благодарите». Веселого тут мало, конечно. Но, слава богу, все проходит в легкой форме. И главное - всем здоровья! Берегите себя! Носите маски и не шатайтесь по невнятным местам», - написала Асмус.
Она сопроводила пост стильной фотографией. На снимке звезда стоит, опираясь на подоконник. На актрисе белая кофта, джинсы, разноцветное, длинное, стильное пальто.
Девушки сразу заметили пальто звезды. «Кстати, пальто супер!» - написала одна из фолловеров. «Шикарное пальто», - согласилась еще одна женщина. «Вам идет развод», - улыбнулись подписчики, намекая, что после развода с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым Асмус только похорошела. «Какая же вы красавица», - уточнили фанаты. «Такой лук я еще не видел», - написал один из поклонников актрисы.
Напомним, что Кристина Асмус недавно поразила поклонников резкой сменой образа — блондинка от природы с длинными волосами подстриглась, сделав каре с челкой, и перекрасила волосы в яркий черный оттенок.
Фото: Instagram/@asmuskristina
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