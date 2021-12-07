Клара Новикова рассказала, как изменилась ее жизнь после постановки страшного диагноза

74-летняя Клара Новикова стала гостьей YouTube-шоу «Скажи Гордеевой», где и рассказала о своих переживаниях и мыслях после перенесенной болезни. Она вспомнила слова врача, который проводил ей операцию. «Когда профессор, который меня оперировал, сказал: «Как только сможешь встать, иди в храм и большую свечу поставь». Я ему: «Что? Не было того, что вы предполагали?» А предполагалось самое плохое. Он ответил: «Я не знаю, как все сложится. Но знаю, что каждый день в медицине происходят открытия, изобретаются лекарства, которые продлят жизнь человеку», — цитирует слова специалиста актриса.

Однако, опасения врача не привели Клару Борисовну в ступор — она продолжает жить, как и прежде. «Вот с этим я живу. Я ничего не перестала делать. Выхожу на сцену, летаю самолетами, езжу поездами», — поясняет она Екатерине Гордеевой.

Артистка отметила, что операция в области груди, которая потребовалось после установки диагноза онкология, понесла за собой развитие у нее небольшого комплекса. «Может быть, я бы носила что-то другое из одежды. Сейчас есть пластика, я к ней не прибегала», — делится она.

Также Новикова рассказала, что стала ценнее относиться к своей жизни не только потому, что смогла пережить страшную болезнь, но и из-за своего уже немаленького возраста. Она задумывается о том, что могла бы успеть в прошлом гораздо больше, чем сделала за всю свою жизнь. «Я бы сделала больше. Играла бы в театре, я бы не ленилась. Очень многое от лени. Отмахиваешься, мол, потом. А потом не получается», — делится своими мыслями актриса.

На данный момент актриса продолжает свою театральную деятельность — она играет в театре на Малой Бронной в спектакле «Поздняя любовь».