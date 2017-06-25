Звездная чета празднует 11 лет со дня свадьбы

Австралийский певец Кит Урбан и актриса Николь Кидман отмечают одиннадцать лет совместной жизни. В честь этого события музыкант опубликовал в своем блоге серию нежных снимков с супругой, сопроводив их трогательным поздравлением.

«С годовщиной, детка! Одиннадцать лет, а ты все еще чувствуешь себя моей девушкой!», — написал Кит.

Стоит отметить, что отношения звездной четы могут стать примером для многих. Николь не раз говорила в интервью, что восхищается своим мужем, а Кит неустанно признается в любви к жене. Доказательством тому, например, стала пронзительная речь Урбана, посвященная Кидман на церемонии вручения премии в области кантри-музыки CMT Music Awards, в ходе которой певец назвал актрису «любовью всей его жизни».

Фото: instagram.com, globallookpress.com