Кит Харингтон признался, что «Игра престолов» сломала его психику
Издание The Hollywood Reporter передает, что роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов» далась Киту Харингтону нелегко и сказалась на психическом здоровье: «Я думаю, что это было напрямую связано с характером сериала и моими многолетними съемками в нем», — говорит он. На артиста, кроме плотного графика, повлияла особая жестокость последних сезонов шоу.
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Фото: HBO/Global Look Press
Проблемы были действительно серьезными: после окончания съемок ему пришлось взять отпуск длиной в год и обратиться за помощью в психиатрический оздоровительный центр. В 2019 году Page Six даже писали о его лечении от алкогольной зависимости. «Мой персонаж был в центре сюжета, из-за чего я чувствовал огромное давление. С одной стороны, я должен был быть благодарен за то, что вытянул счастливый билет, но с другой — я не знал, справлюсь ли с этим», — добавил он. Лечение обошлось Харингтону в $120 000.
В 2020-м, когда актер решил вернуться к работе, началась пандемия и все проекты пришлось поставить на паузу. После перерыва Кит Харингтон снялся в сериалах «Преступник: Великобритания» и «Современная любовь», а также в фильме Marvel «Вечные» режиссера Хлои Чжао, который выйдет в ноябре 2021 года. После работы, не требующей такой сильной эмоциональной нагрузки, актер с уверенностью заявляет: «Необязательно же все время думать о карьере, заработке и находиться в состоянии стресса. Почему бы не сделать то, что позволит тебе расслабиться? Почему бы просто не заняться чем-то ради удовольствия?».
Напомним, что в начале этого года Кит и его жена Роуз Лесли впервые стали родителями. У пары родился сын, имя которого актеры решили держать в секрете. Кит и Роуз познакомились на съемках «Игры престолов» в 2012 году.