Кит Харингтон признался, что «Игра престолов» сломала его психику

В 2020-м, когда актер решил вернуться к работе, началась пандемия и все проекты пришлось поставить на паузу. После перерыва Кит Харингтон снялся в сериалах «Преступник: Великобритания» и «Современная любовь», а также в фильме Marvel «Вечные» режиссера Хлои Чжао, который выйдет в ноябре 2021 года. После работы, не требующей такой сильной эмоциональной нагрузки, актер с уверенностью заявляет: «Необязательно же все время думать о карьере, заработке и находиться в состоянии стресса. Почему бы не сделать то, что позволит тебе расслабиться? Почему бы просто не заняться чем-то ради удовольствия?».

Напомним, что в начале этого года Кит и его жена Роуз Лесли впервые стали родителями. У пары родился сын, имя которого актеры решили держать в секрете. Кит и Роуз познакомились на съемках «Игры престолов» в 2012 году.