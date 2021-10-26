Киселев обвинил Шукшину в «глупости» и хайпе на фоне пандемии коронавируса

Мария Шукшина не раз говорила о том, что является противником вакцинации и не верит в ее эффективность. Актриса уверена, что существует средство от коронавируса, уже испытанное на животных, только от людей его прячут.

По мнению Киселева, Шукшина лишь собирает вокруг себя таких же некомпетентных в этом вопросе людей, вместо того чтобы разобраться в тяжелой ситуации в мире. «Собирает вокруг себя таких же. Туда же — противница прививки балерина Анастасия Волочкова, которая невежественно считает, что вакцина от коронавируса провоцирует в организме онкологию и СПИД. Ничего не понимает и даже не пытается разобраться актер Никита Джигурда, назвавший вакцинацию "лохотроном". Забытая звезда из 90-х певица Наталья Ветлицкая тоже зря смущает людей. Наотрез отказывался прививаться певец Александр Серов. В итоге попал в реанимацию с поражением легких 75%. Еле вытянули», — считает журналист.