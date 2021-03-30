Кирстен Данст станет мамой во второй раз

Кристен Данст снова станет мамой – она и ее возлюбленный, Джесси Племонс, ожидают второго ребенка. У пары уже есть сын.

О своей беременности Кирстен рассказала очень красиво и оригинально – у новой шикарной фотосессии для журнала W. На кадрах, где Данст в шикарном кружевном платье, заметен округлившийся живот.

Кроме нее, в фотосессии приняли участие Эль Фаннинг и Рашида Джонс, а над самой фотосъёмкой работала София Коппола, давняя подруга Данст, с которой ее связывают длительные дружеские и профессиональные отношения.

Ранее Кирстен Данст долго мечтала о ребенке, однако забеременеть и родить она смогла только в последних отношениях.

С Джесси Племонсом Кирстен состоит в отношениях с 2016 года – пара познакомилась на съёмках фильма «Фарго», и начала встречаться через месяц после того, как актриса рассталась с Гарреттом Хедлундом. Интересно, что хотя Племонс и сделал своей возлюбленной предложение, они так и не поженились.