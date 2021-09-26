Вопрос жизни и смерти: Киркоров обратился к гадалке, и узнал, сколько ему осталось

Гадалка подтвердила, что Филипп будет жить еще минимум 20 лет.

Певец сообщил, что он уже давно знает, как именно ему предстоит уйти из жизни. Но рассказывать об этом никому не планирует.

Из-за постоянных перелетов звезды из одной страны в другую, может сложиться впечатление, что Киркоров имеет в виду печальные обстоятельства, связанные с самолетами, но артист успокоил поклонников. «Я знаю свой конец. Кто со мной в самолете летит, тот может быть абсолютно спокоен. Я свой конец знаю очень хорошо. Не страшно. Я просто не знаю — когда», — сказал поп-король.