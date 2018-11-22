Киркоров тратит на образование детей полмиллиона рублей в месяц

Журналисты «Комсомольской правды» выяснили, что совсем недавно Филипп Киркоров сменил детский сад своим наследникам, Алле-Виктории и Мартину. Новый сад Gymnasium, куда пошли дети поп-короля, находится неподалеку от его загородного дома. Это спортивная школа с дошкольной группой, куда и ходят Алла-Виктория и Мартин. С детьми там занимаются не преподаватели, а наставники. Мальчики осваивают дзюдо, джиу-джитсу и другие восточные единоборства, а девочки занимаются гимнастикой.

«Основные предметы у малышей (помимо спортивных кружков) — развитие речи, математика, английский язык, окружающий мир. Есть и творческие занятия: живопись, гончарная мастерская. Все кружки включены в общую стоимость занятий — 130 тысяч в месяц», — заявили изданию администраторы заведения.