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Киркоров тратит на образование детей полмиллиона рублей в месяц

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином

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51-летний Филипп Киркоров решил перевести детей, почти 7-летнюю Аллу-Викторию и 6-летнего Мартина, в другое элитное дошкольное учебное заведение.

Журналисты «Комсомольской правды» выяснили, что совсем недавно Филипп Киркоров сменил детский сад своим наследникам, Алле-Виктории и Мартину. Новый сад Gymnasium, куда пошли дети поп-короля, находится неподалеку от его загородного дома. Это спортивная школа с дошкольной группой, куда и ходят Алла-Виктория и Мартин. С детьми там занимаются не преподаватели, а наставники. Мальчики осваивают дзюдо, джиу-джитсу и другие восточные единоборства, а девочки занимаются гимнастикой.

«Основные предметы у малышей (помимо спортивных кружков) — развитие речи, математика, английский язык, окружающий мир. Есть и творческие занятия: живопись, гончарная мастерская. Все кружки включены в общую стоимость занятий — 130 тысяч в месяц», — заявили изданию администраторы заведения.

Алла-Виктория еще и второй год подряд посещает занятия в школе танцев «Тодес» (это стоит почти 8,5 тысяч в месяц). Отдельная статья расходов — няни, которые постоянно находятся с малышами. На двух гувернанток Киркоров тратит около 200 тысяч рублей в месяц. Получается, что в месяц артист отдает на обучение детей как минимум полумиллион рублей.

Фото и видео: Instagram

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