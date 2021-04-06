Киркоров с детьми, Бузова в нюдовом платье и другие звезды на премьере «100% волк»

На премьере появилось много звезд, среди которых Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Наталья Бочкарева, Эвелина Бледанс и другие – некоторые знаменитости пришли вместе со своими детьми.

Ольга Бузова выбрала для премьеры элегантное бежевое платье-футляр, расшитое цветами. Клава Кока появилась в кинотеатре в стильном и необычном платье с принтом, объёмной черной косухе и крупных кроссовках.