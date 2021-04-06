Киркоров с детьми, Бузова в нюдовом платье и другие звезды на премьере «100% волк»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На премьере появилось много звезд, среди которых Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Наталья Бочкарева, Эвелина Бледанс и другие – некоторые знаменитости пришли вместе со своими детьми.
Ольга Бузова выбрала для премьеры элегантное бежевое платье-футляр, расшитое цветами. Клава Кока появилась в кинотеатре в стильном и необычном платье с принтом, объёмной черной косухе и крупных кроссовках.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Эффектный total-white образ для премьеры выбрала TikTok-блогер Мария Горячева – она надела полупрозрачную комбинацию с высокими белыми брюками на шнуровке и объемными ботинками.
Блогер Аня Покров тоже появилась в белом — эффектном топе с открытыми плечами и широких брюках.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Варвара Шмыкова блеснула в золотистом платье-миди, блестящих босоножках на платформе и светло-коричневом кожаном пиджаке.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Мультфильм расскажет историю Фредди Люпина, наследника семьи оборотней. Он очень ждёт своего 13-летия, чтобы стать настоящим оборотнем. Однако что-то идёт не по плану, и Фредди превращается не в волка, а в пуделя.
В российский прокат фильм выходит 8 апреля 2021 года. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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