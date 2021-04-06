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Киркоров с детьми, Бузова в нюдовом платье и другие звезды на премьере «100% волк»

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Аня Покров

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

6 апреля в Москве прошла премьера мультипликационного фильма «100 % волк».

На премьере появилось много звезд, среди которых Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Наталья Бочкарева, Эвелина Бледанс и другие – некоторые знаменитости пришли вместе со своими детьми.

Ольга Бузова выбрала для премьеры элегантное бежевое платье-футляр, расшитое цветами. Клава Кока появилась в кинотеатре в стильном и необычном платье с принтом, объёмной черной косухе и крупных кроссовках.

Ольга Бузова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Клава Кока

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Эффектный total-white образ для премьеры выбрала TikTok-блогер Мария Горячева – она надела полупрозрачную комбинацию с высокими белыми брюками на шнуровке и объемными ботинками.

Блогер Аня Покров тоже появилась в белом — эффектном топе с открытыми плечами и широких брюках.

Мария Горячева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Аня Покров

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Варвара Шмыкова блеснула в золотистом платье-миди, блестящих босоножках на платформе и светло-коричневом кожаном пиджаке.

Варвара Шмыкова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Мультфильм расскажет историю Фредди Люпина, наследника семьи оборотней. Он очень ждёт своего 13-летия, чтобы стать настоящим оборотнем. Однако что-то идёт не по плану, и Фредди превращается не в волка, а в пуделя.

В российский прокат фильм выходит 8 апреля 2021 года. Купить билеты можно здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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