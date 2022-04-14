Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой: «Наши пути давно разошлись»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В последнем интервью Филипп Киркоров прокомментировал свой роман с Примадонной. Напомним, что звезды поженились в 1994 году, а развелись в 2005. Причиной развода стало увлечение певицы молодым юмористом Максимом Галкиным.
«Я Аллу последний раз видел года три-четыре назад. Наши пути давно разошлись. И у каждого своя жизнь. Но это не мешает мне хранить в сердце только лучшее, что между нами было. Я всегда буду говорить «спасибо» судьбе за то, что она подарила мне десять потрясающих лет с этой великой женщиной. Рядом с Аллой я получил колоссальный профессиональный опыт. И, самое главное, я действительно был любим. Скажу одну фразу, и на этом мы поставим точку на теме моей красивой истории любви: «Я хотел тебя возненавидеть, но не смог даже разлюбить», — откровенничал артист в беседе с «Комсомольской правдой».
Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press
По словам Филиппа, развод для него прошел очень болезненно. Он долго приходил в себя после расставания с Аллой: «Я был так серьезно поставлен жизнью на место, что теперь очень боюсь чувства влюбленности. Самое страшное после этого — осознание, что ты не нужен человеку, в котором очень нуждаешься. Я этот болезненный период прожил в своей жизни. Он длился не год, не два, а, может, 10 лет, пока до меня дошло — всё…».
Сейчас о личной жизни Киркорова известно немного. Он продолжает активно давать концерты, а также растить двоих детей: дочь Аллу-Викторию и сына Мартина-Кристина. Напомним, что малышей родила суррогатная мать.
Фото: Global Look Press