Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой: «Наши пути давно разошлись»

В последнем интервью Филипп Киркоров прокомментировал свой роман с Примадонной. Напомним, что звезды поженились в 1994 году, а развелись в 2005. Причиной развода стало увлечение певицы молодым юмористом Максимом Галкиным.

«Я Аллу последний раз видел года три-четыре назад. Наши пути давно разошлись. И у каждого своя жизнь. Но это не мешает мне хранить в сердце только лучшее, что между нами было. Я всегда буду говорить «спасибо» судьбе за то, что она подарила мне десять потрясающих лет с этой великой женщиной. Рядом с Аллой я получил колоссальный профессиональный опыт. И, самое главное, я действительно был любим. Скажу одну фразу, и на этом мы поставим точку на теме моей красивой истории любви: «Я хотел тебя возненавидеть, но не смог даже разлюбить», — откровенничал артист в беседе с «Комсомольской правдой».