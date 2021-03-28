Киркоров рассекретил пол будущего ребенка Меладзе и Джанабаевой

В эфире передачи Филипп прокомментировал беременность певицы: «Это прекрасно, когда появляется новая жизнь. Я хочу пожелать, чтобы их будущий наследник рос талантливым ребенком в своих родителей. Альбина — замечательная женщина. Валера — прекрасный артист. Я думаю, что будет у них мальчик. Я вот такой осьминог Пауль».

Напомним, для пары это будет уже третий ребенок — у Альбины и Валерия растут двое сыновей. Первый сын пары, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе, а 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. Для самого Меладзе ребенок станет шестым — от первого брака с Ириной Малухиной у музыканта есть три дочери, Софья, Инга и Арина.