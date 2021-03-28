Киркоров рассекретил пол будущего ребенка Меладзе и Джанабаевой
Фото: @fkirkorov / Instagram
Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассекретил пол будущего ребенка музыкантов Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Супруга Меладзе находится на последних месяцах беременности. На данный момент она не хочет озвучивать пол будущего малыша. Альбина рассказала о своем интересном положении только в марте, долгое время ей удавалось скрывать округлившиеся формы от окружающих. Все это время 41-летняя жена Меладзе посещала публичные мероприятия.
В эфире передачи Филипп прокомментировал беременность певицы: «Это прекрасно, когда появляется новая жизнь. Я хочу пожелать, чтобы их будущий наследник рос талантливым ребенком в своих родителей. Альбина — замечательная женщина. Валера — прекрасный артист. Я думаю, что будет у них мальчик. Я вот такой осьминог Пауль».
Напомним, для пары это будет уже третий ребенок — у Альбины и Валерия растут двое сыновей. Первый сын пары, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе, а 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. Для самого Меладзе ребенок станет шестым — от первого брака с Ириной Малухиной у музыканта есть три дочери, Софья, Инга и Арина.
Фото: @fkirkorov / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!