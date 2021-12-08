Киркоров поведал о семейной трагедии: «На род отца было наложено проклятие»

Исполнитель хита «Зайка моя» рассказал о том, что у его родителей Бедроса и Виктории Киркоровых долгое время не получалось завести детей. Сам Филипп стал их первым и единственным общим ребенком. Спустя долгое время, в 2002 году, когда Бедрос женился во второй раз, у Киркорова появилась на свет младшая сестра. Однако она скончалась спустя семь дней после рождения. Король российской эстрады убежден — всему виной проклятие, наложенное на род его отца.

«Да все в моей жизни чудо, начиная с моего рождения. У родителей были проблемы, существовало некое родовое проклятие, наложенное на род отца. Я единственный из Киркоровых (а их было много: брат, сестра, еще родственники), кто продолжил наш род. Если бы я не родился, Киркоровы бы пресек­лись», — рассказывает он в интервью с порталом «7 дней.ru».

Сам Филипп Киркоров воспитывает двух детей — 10-летнюю Аллу-Викторию и 9-летнего Мартина. Появление на свет сына он считает очень удачным событием, ведь теперь на плечи мальчика легла ответственность за продолжение легендарного рода. «Но, видите, теперь есть Мартин, и мы живем, здравствуем», — заявляет певец.