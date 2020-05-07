Филипп, Бедрос, Мартин, Алла, Людмила: Киркоров показал результаты тестов на коронавирус всей своей семьи
Все близкие Филиппа Киркорова оказались здоровы.
«Понимаю беспокойство многих... Результаты на Covid19 отрицательны! Будьте здоровы и берегите себя и своих близких», — написал артист.
Киркоров Филипп Бедросович, Киркорова Алла Филипповна, Киркоров Мартин Филиппович, Киркоров Бедрос Пилибос, Дороднова Людмила Ивановна — все перечисленные на момент сдачи теста были чисты от вируса.
Многие обратили внимание на наличие пятого теста. Людмила Ивановна Дороднова — профессиональная помощница по хозяйству. Ее первым работодателем была Клавдия Шульженко, а семье короля российской эстрады она «досталась по наследству» от бывшей супруги — Аллы Пугачевой, у которой она работала костюмером.
Фото и видео: Instagram
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