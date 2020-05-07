Филипп, Бедрос, Мартин, Алла, Людмила: Киркоров показал результаты тестов на коронавирус всей своей семьи

Киркоров Филипп Бедросович, Киркорова Алла Филипповна, Киркоров Мартин Филиппович, Киркоров Бедрос Пилибос, Дороднова Людмила Ивановна — все перечисленные на момент сдачи теста были чисты от вируса.

Многие обратили внимание на наличие пятого теста. Людмила Ивановна Дороднова — профессиональная помощница по хозяйству. Ее первым работодателем была Клавдия Шульженко, а семье короля российской эстрады она «досталась по наследству» от бывшей супруги — Аллы Пугачевой, у которой она работала костюмером.