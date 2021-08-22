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Киркоров показал новый жилет за 260 тыс рублей, а Дава — строгий образ: чем запомнился 4-й день «Новой волны»

В Сочи завершился второй день конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Гостей ждал концерт членов жюри фестиваля. На сцене появились Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Дима Билан, Artik & Asti, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Dava, коллектив «Сливки общества» и другие представители шоу-бизнеса. Ведущими программы выступили Михаил Галустян и Гарик Мартиросян.
Киркоров показал новый жилет за 260 тыс рублей, а Дава — строгий образ: чем запомнился 4-й день «Новой волны»

Артисты порадовали зрителей и конкурсантов яркими выступлениями и нарядами на красной ковровой дорожке.

А участники показали подготовленные номера. Сегодня снова пройдет зрительское голосование. По итогам первого дня первые три места заняли: певец SARO из Армении, группа Меzzo и Деница Караславова.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леонид Агутин

Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Ведущий сегодняшнего вечера Гарик Мартиросян сегодня составил компанию своей супруге Жанне на красной дорожке. Жена юмориста выбрала длинное платье с леопардовым принтом свободного кроя, которое полностью закрывает фигуру, дополнив яркий образ золотым клатчем и красной помадой. Ведущий предпочел более повседневный образ с брюками и пиджаком поверх белой футболки.

Гарик и Жанна состоят в браке с 1998 года и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.

Гарик Мартиросян с женой Жанной

Гарик Мартиросян с женой Жанной

Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Гостем фестиваля стал бывший молодой человек Ольги Бузовой и певец Давид Манукян, который составил компанию Филиппу Киркорову не только на красной дорожке, но и на сцене. Дуэт исполнил хит «Ролекс».

Филипп Бедросович не оставил без внимания свой новый образ. Король эстрады примерил надувной жилет бренда Louis vuitton, стоимость которого на официальном сайте 262 тыс рублей.

Давид Манукян и Филипп Киркоров

Давид Манукян и Филипп Киркоров

Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Юморист Александр Ревва появился на дорожке в компании супруги Анжелики. Мать двоих детей примерила розовое атласное платье с одним рукавом косого кроя по длине. Жена юмориста дополнила образ белыми босоножками на каблуке и распущенными волосами.

Александр выбрал белую рубашку с черным жилетом и брюками. Просто и стильно.

Киркоров показал новый жилет за 260 тыс рублей, а Дава — строгий образ: чем запомнился 4-й день «Новой волны»

В 2021 году в конкурсе «Новая волна» приняли участие 11 музыкальных коллективов. В жюри конкурса собраны самые востребованные представители российского шоу-бизнеса: Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Artik & Asti, Димитрис Контопулос, Леонид Агутин, Дима Билан, Светлана Лобода и Димаш Кудайберген. За победу в конкурсе молодых исполнителей победитель получит денежный приз в размере 7 миллионов рублей.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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