Киркоров показал новый жилет за 260 тыс рублей, а Дава — строгий образ: чем запомнился 4-й день «Новой волны»

Ведущий сегодняшнего вечера Гарик Мартиросян сегодня составил компанию своей супруге Жанне на красной дорожке. Жена юмориста выбрала длинное платье с леопардовым принтом свободного кроя, которое полностью закрывает фигуру, дополнив яркий образ золотым клатчем и красной помадой. Ведущий предпочел более повседневный образ с брюками и пиджаком поверх белой футболки.

Гарик и Жанна состоят в браке с 1998 года и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.