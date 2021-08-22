Киркоров показал новый жилет за 260 тыс рублей, а Дава — строгий образ: чем запомнился 4-й день «Новой волны»
Артисты порадовали зрителей и конкурсантов яркими выступлениями и нарядами на красной ковровой дорожке.
А участники показали подготовленные номера. Сегодня снова пройдет зрительское голосование. По итогам первого дня первые три места заняли: певец SARO из Армении, группа Меzzo и Деница Караславова.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Ведущий сегодняшнего вечера Гарик Мартиросян сегодня составил компанию своей супруге Жанне на красной дорожке. Жена юмориста выбрала длинное платье с леопардовым принтом свободного кроя, которое полностью закрывает фигуру, дополнив яркий образ золотым клатчем и красной помадой. Ведущий предпочел более повседневный образ с брюками и пиджаком поверх белой футболки.
Гарик и Жанна состоят в браке с 1998 года и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Гостем фестиваля стал бывший молодой человек Ольги Бузовой и певец Давид Манукян, который составил компанию Филиппу Киркорову не только на красной дорожке, но и на сцене. Дуэт исполнил хит «Ролекс».
Филипп Бедросович не оставил без внимания свой новый образ. Король эстрады примерил надувной жилет бренда Louis vuitton, стоимость которого на официальном сайте 262 тыс рублей.
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Юморист Александр Ревва появился на дорожке в компании супруги Анжелики. Мать двоих детей примерила розовое атласное платье с одним рукавом косого кроя по длине. Жена юмориста дополнила образ белыми босоножками на каблуке и распущенными волосами.
Александр выбрал белую рубашку с черным жилетом и брюками. Просто и стильно.
В 2021 году в конкурсе «Новая волна» приняли участие 11 музыкальных коллективов. В жюри конкурса собраны самые востребованные представители российского шоу-бизнеса: Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Artik & Asti, Димитрис Контопулос, Леонид Агутин, Дима Билан, Светлана Лобода и Димаш Кудайберген. За победу в конкурсе молодых исполнителей победитель получит денежный приз в размере 7 миллионов рублей.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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