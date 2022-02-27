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Киркоров опровергнул слухи об уходе с эстрады: «Меня могут только унести со сцены»

55-летний певец и экс-супруг Аллы Пугачевой Филипп Киркоров выступает на сцене уже не один десяток лет. Уходить на пенсию король эстрады совсем не планирует. Филипп Бедросович резко ответил всем, кто мечтает об этом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров за свою карьеру исполнил множество известных хитов. Он до сих пор остается на пике славы и даже пользуется авторитетом у молодежи. А с яркими шоу артиста, с которыми он объездил весь мир, мало кто может сравниться. Масштаб площадок, работа танцоров, костюмы и спецэффекты на концертах Киркорова действительно впечатляют.

Но недавно поклонники артиста всерьез обеспокоились из-за новостей и слухов об уходе Киркорова со сцены.

Филипп полностью отрицает возможность такого сюжета и ясно дает понять любимым зрителям, что до его ухода на покой еще очень далеко. «Не верьте слухам и сплетням! Это неправда. Можете представить: я ушел со сцены? Меня могут только унести со сцены. Или на коляске вывезти. Чушь собачья. Никуда я не собираюсь уходить!» — возразил артист корреспондентам программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Филипп Киркоров выступает на российской и мировой сцене с 1985 года, на данный момент артист является одним из самых популярных и высокооплачиваемых исполнителей современности.

Фото: Instagram, Global Look Press

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