Киркоров опровергнул слухи об уходе с эстрады: «Меня могут только унести со сцены»

Филипп Киркоров за свою карьеру исполнил множество известных хитов. Он до сих пор остается на пике славы и даже пользуется авторитетом у молодежи. А с яркими шоу артиста, с которыми он объездил весь мир, мало кто может сравниться. Масштаб площадок, работа танцоров, костюмы и спецэффекты на концертах Киркорова действительно впечатляют.

Но недавно поклонники артиста всерьез обеспокоились из-за новостей и слухов об уходе Киркорова со сцены.

Филипп полностью отрицает возможность такого сюжета и ясно дает понять любимым зрителям, что до его ухода на покой еще очень далеко. «Не верьте слухам и сплетням! Это неправда. Можете представить: я ушел со сцены? Меня могут только унести со сцены. Или на коляске вывезти. Чушь собачья. Никуда я не собираюсь уходить!» — возразил артист корреспондентам программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Филипп Киркоров выступает на российской и мировой сцене с 1985 года, на данный момент артист является одним из самых популярных и высокооплачиваемых исполнителей современности.