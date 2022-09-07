Киркоров объяснил, почему не имеет права носить одну и ту же одежду на мероприятиях

Популярный исполнитель Филипп Киркоров накануне посетил премьерный показ комедийной мелодрамы «Ирония судьбы в Голливуде», режиссером которой выступил Марюс Вайсберг.

Для выхода в свет эпатажный певец выбрал эффектный свитшот и шорты с цветочным принтом, дополнив образ ботинками на грубой подошве и трендовой панамой в тон. Столь необычное обилие «цветастой» одежды и невозможность просто взять из гардероба первое, что попадется под руку, знаменитость прокомментировала весьма доходчиво.

«Это все (предметы гардероба - прим. редакции) стоит, как вся презентация сегодня. А как же еще: появляешься в одном и том же второй раз, вы сразу напишите: “У Киркорова деньги кончились”. Но даже когда у меня не было денег, я ни разу не дал этого понять: ездил на дорогих лимузинах, летал самолетами со своими портретами. И мне не стыдно: в каждой стране должен быть свой Майкл Джексон. Да, это тяжелая миссия», - процитировал слова Киркорова Telegram-канал «НеМалахов».