Звезды повеселились на pre-party конкурса «Детское Евровидение — 2017».

Вчера, 15 ноября, в караоке-hall ресторана «Чайка» состоялась официальная российская pre-party конкурса песни «Детское Евровидение — 2017». Филипп Киркоров, Игорь Крутой и другие звезды поддержали 14-летнюю Полину Богусевич, которая отправится в Тбилиси, чтобы 26 ноября представить Россию в финале конкурса.

Поднявшись на сцену, Филипп произнес трогательную речь: «Дорогая Полиночка, я от всей души желаю тебе победы и очень высоко оцениваю твои шансы, потому что ты очень яркая и талантливая. Когда-то я тоже стоял на сцене этого конкурса, я прекрасно помню свои чувства, свое волнение, весь этот груз ответственности, который ложится на плечи. Это большая честь — представлять свою страну на главном музыкальном конкурсе Европы. Не раз я принимал участие в конкурсе и как автор песен, и как наставник наших конкурсантов, меня многое связывает с «Евровидением», и я могу сказать, что по-настоящему люблю этот конкурс. Это огромный опыт, который наверняка останется с тобой на всю жизнь. Выходи на сцену и наслаждайся своим моментом, ну а мы все будем болеть и голосовать за тебя».