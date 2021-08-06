Кирилл Туриченко раскрыл причины алкогольной зависимости Андрея Григорьева-Аполлонова
О непростых отношениях Андрея Григорьева-Аполлонова с алкоголем ходит много слухов. Но Туриченко знает, что причина кроется в его нелегком периоде: «Этот человек за короткий период пережил большие психологические потрясения: уход сестры, мамы, коллеги по группе, развод. Но знаете, не каждый может выходить бодрячком еще и на сцену», — заметил он. Певец также отметил, что Андрей на пути к избавлению от пагубной привычки: «Но он борется с этим. И думаю, что все будет хорошо, все наладится. В любом случае Андрей — очень умный и адекватный человек и четко понимает, что происходит», — делится 38-летний Кирилл.
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Фото: Grigirii Goryachev/Global Look Press
За годы совместной работы Кирилл с Андреем стали по-настоящему близкими друзьями: они много времени проводят вместе и даже путешествуют. Кто бы мог подумать, что когда 12-летний мальчик, поющий на сцене «Артека», где выступали в этот вечер и «Иванушки», через несколько лет станет полноценным участником группы: «Вы представляете, у меня даже не было одежды. И я помню, что на свой первый концерт купил себе зеленую рубашку, кеды, а джинсы взял у своего друга», — вспомнил события прошлого Туриченко.
Одно время певца Кирилла Туриченко знали лишь как «третьего из Иванушек», но он давно стал отдельной творческой единицей. В интервью артист поделился своими планами на будущее: певец в процессе записи нового альбома, который выйдет в скором времени. Вместе со звездой шоу «Маска» Юсифом Эйвазовым они находятся в работе над большим совместным концертом: записали уже два дуэта, в разработке еще несколько треков. Кроме общих песен, зрители на концерте услышат сольные хиты и любимые номера из проекта, где оба певца проявили себя максимально достойно.
Напомним, что 29 июня 2017 года Андрей Григорьев-Аполлонов узнал шокирующую новость: в больнице от воспаления легких скончался бывший коллега по «Иванушкам International» 47-летний Олег Яковлев. Не успел Андрей прийти в себя после смерти Олега, как в его жизни случилась новая трагедия — 22 июля 2017 года внезапно умерла старшая сестра Юлия. В 2019 году его ожидал еще один «сюрприз» от судьбы: от него после 16 лет совместной жизни ушла, забрав детей, жена. Официальный развод Андрей и Мария оформили в сентябре 2019 года, а уже через три месяца она вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова.