Кирилл Туриченко раскрыл причины алкогольной зависимости Андрея Григорьева-Аполлонова

Одно время певца Кирилла Туриченко знали лишь как «третьего из Иванушек», но он давно стал отдельной творческой единицей. В интервью артист поделился своими планами на будущее: певец в процессе записи нового альбома, который выйдет в скором времени. Вместе со звездой шоу «Маска» Юсифом Эйвазовым они находятся в работе над большим совместным концертом: записали уже два дуэта, в разработке еще несколько треков. Кроме общих песен, зрители на концерте услышат сольные хиты и любимые номера из проекта, где оба певца проявили себя максимально достойно.

Напомним, что 29 июня 2017 года Андрей Григорьев-Аполлонов узнал шокирующую новость: в больнице от воспаления легких скончался бывший коллега по «Иванушкам International» 47-летний Олег Яковлев. Не успел Андрей прийти в себя после смерти Олега, как в его жизни случилась новая трагедия — 22 июля 2017 года внезапно умерла старшая сестра Юлия. В 2019 году его ожидал еще один «сюрприз» от судьбы: от него после 16 лет совместной жизни ушла, забрав детей, жена. Официальный развод Андрей и Мария оформили в сентябре 2019 года, а уже через три месяца она вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова.