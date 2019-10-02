Серебренников, Алентова, Ильяшенко и другие звезды на премьере «Джокера» в Москве

По сюжету, комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Фильм «Джокер» выходит на российские экраны 3 октября. Купить билеты можно здесь.