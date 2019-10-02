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Серебренников, Алентова, Ильяшенко и другие звезды на премьере «Джокера» в Москве

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кирилл Серебренников

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма режиссера Тодда Филлипса «Джокер», получившего главный приз Венецианского кинофестиваля.

Первыми оценить картину пришли Кирилл Серебренников, Вера Алентова, Владимир Меньшов, Лукерья Ильяшенко, Рената Пиотровски, Дмитрий Дибров и другие звезды и кинолюбители.

По сюжету, комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Фильм «Джокер» выходит на российские экраны 3 октября. Купить билеты можно здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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