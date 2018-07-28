Кирилл Сафонов устроил дочери сюрприз в день ее рождения

Мало, кто знает, что актер Кирилл Сафонов является отцом взрослой дочери. На днях Анастасии, проживающей в США, исполнилось 24 года. Звездный папа улетел в Нью-Йорк, чтобы лично поздравить наследницу. «Что подарить дочери, которая живет в НЙ, на День рождения? Себя! С Днем рождения, доченька😘 P.s. Сюрприз удался!», — подписал Кирилл видео с поздравлением Анастасии.
Вместе с актером в США отправилась его супруга — 34-летняя певица Саша Савельева. Фолловеры неоднократно сравнивали артистку с дочерью актера — на многих фото молодые красавицы выглядят практически сестрами. «Это дочь или жена?», — вопрошают подписчики под фото Савельевой в Instagram Сафонова.
Напомним, Анастасия Сафонова строит модельную карьеру. Фотографии девушки появлялись в журналах Maxim, Belleza, Cosmopolitan, Slayed.
Фото: instagram