Кирилл Сафонов устроил дочери сюрприз в день ее рождения

Мало, кто знает, что актер Кирилл Сафонов является отцом взрослой дочери. На днях Анастасии, проживающей в США, исполнилось 24 года. Звездный папа улетел в Нью-Йорк, чтобы лично поздравить наследницу. «Что подарить дочери, которая живет в НЙ, на День рождения? Себя! С Днем рождения, доченька😘 P.s. Сюрприз удался!», — подписал Кирилл видео с поздравлением Анастасии.