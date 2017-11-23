Кирилл Сафонов трогательно признался в любви своей супруге Саше Савельевой
44-летнего Кирилла Сафонова и 33-летнюю Сашу Савельеву называют одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Пара часто делится совместными фото в социальных сетях, а несколько часов назад Кирилл трогательно признался в любви Саше посредством Instagram.
Актер опубликовал снимок из последней фотосессии, в которой приняла участие солистка «Фабрики». «Моя жена. Человек, который поддерживает меня всегда, не смотря на безрассудность моих планов и некомерчество моих поступков. Спасибо! Люблю!» — написал под фотографией Сафонов.
«Берегите, храните друг друга. Вы друг для друга поддержка и опора)))). Счастье Вам и Вашим близким», «Вы с Александрой безумно красивая пара 👫 😍», «Красивая пара и достойный комплимент ! Мира и счастья вашему дому», «Красавица! И ,конечно ,вы классная пара!!», «Какое счастье,когда рядом такая женщина! Красивая, любящая, преданная, Саша! Всегда мне нравилась,Счастья Вам!» — написали в комментариях подписчики.
Напомним, Кирилл Сафонов и Саша Савельева сыграли свадьбу в 2007 году. Этот брак стал для певицы первым, а для актера — вторым. От предыдущих отношений у Сафонова есть 22-летняя дочь Анастасия.
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram