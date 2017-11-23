Актер опубликовал красивое фото жены в своем блоге.

44-летнего Кирилла Сафонова и 33-летнюю Сашу Савельеву называют одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Пара часто делится совместными фото в социальных сетях, а несколько часов назад Кирилл трогательно признался в любви Саше посредством Instagram.

Актер опубликовал снимок из последней фотосессии, в которой приняла участие солистка «Фабрики». «Моя жена. Человек, который поддерживает меня всегда, не смотря на безрассудность моих планов и некомерчество моих поступков. Спасибо! Люблю!» — написал под фотографией Сафонов.