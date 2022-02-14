Кирилл Плетнев прокомментировал желание младшего сына стать актером: «Мы с Нино будем не против»

42-летний Кирилл Плетнев признается, что старается поддерживать настолько близкие отношения с детьми, насколько это возможно. Сложность заключается в том, что актер давно развелся с женщинами, которые подарили ему наследников. Он не живет вместе с мальчиками, но не забывает видеться с ними в свободное от работы время. У Кирилла подрастают 14-летний Георгий, 11-летний Федор и шестилетний Александр.

Актер откровенно признается, что для него было сложно принять тот факт, что он не может жить под одной крышей со своими сыновьями: «Я мечтал, что буду жить со своими детьми, но так не случилось. Сначала для меня это стало травмой, было сложно принять ситуацию, а потом понял, что я как раз с ними живу, потому что они приезжают ко мне в гости, я их вожу к себе в Питер, куда-то езжу с ними. Мы всегда с ними на связи, созваниваемся. Главное, они знают, что я их папа. Просто так сложилось, что мы не постоянно вместе».