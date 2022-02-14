Кирилл Плетнев прокомментировал желание младшего сына стать актером: «Мы с Нино будем не против»
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Фото: instagram/ kirycha79
42-летний Кирилл Плетнев признается, что старается поддерживать настолько близкие отношения с детьми, насколько это возможно. Сложность заключается в том, что актер давно развелся с женщинами, которые подарили ему наследников. Он не живет вместе с мальчиками, но не забывает видеться с ними в свободное от работы время. У Кирилла подрастают 14-летний Георгий, 11-летний Федор и шестилетний Александр.
Актер откровенно признается, что для него было сложно принять тот факт, что он не может жить под одной крышей со своими сыновьями: «Я мечтал, что буду жить со своими детьми, но так не случилось. Сначала для меня это стало травмой, было сложно принять ситуацию, а потом понял, что я как раз с ними живу, потому что они приезжают ко мне в гости, я их вожу к себе в Питер, куда-то езжу с ними. Мы всегда с ними на связи, созваниваемся. Главное, они знают, что я их папа. Просто так сложилось, что мы не постоянно вместе».
Сыновья Плетнева уже начали задумываться о будущей профессии. Георгий, например, выбрал для себя юриспруденцию, а Александр мечтает пойти по стопам отца и заняться актерским ремеслом. Его родителя замечают, что в мальчике есть определенный талант.
Кирилл поддерживает сына и не собирается ему мешать заниматься любимым делом. «В нем уже сейчас, в шесть лет, собралось все наше актерское. Его попросишь: «Сань, покажи дедушку» — он покажет. «А покажи пьяного дедушку» — и он показывает. Если он захочет пойти по этой стезе, думаю, мы с его мамой будем совершенно не против, хотя оба знаем, что это такое. Но если человек талантлив, почему нет. Сколько было поколений Мироновых и Менакер, а выстрелил Андрей Миронов. Вдруг из Сани вырастет суперартист», — приводит слова многодетного отца Starhit.
Напомним, что младшего сына Плетневу родила Нино Нинидзе. Они прожили в браке 4 года. Инициатором развода была Нино.
Фото: Instagram