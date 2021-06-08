Кира Найтли заявила, что каждая женщина когда-либо подвергалась домогательствам
Кира Найтли дала интервью изданию Harper's bazaar и высказалась в нем о домогательствах по отношению к женщинам. По ее словам, она не знает ни одной, которая ни разу не стала бы жертвой домогательств, и это ее очень удручает.
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Фото: Global Look Press/Famous/ZUMAPRESS.com
«Я не знаю ни одной женщины, которая не подвергалась бы преследованиям в той или иной степени. Речь идет и о неуместных прикосновениях, и о близких отношениях, в которых мужчина вдруг говорит, что собирается перерезать тебе горло или ударить по лицу», – заявила Найтли.
Ранее Кира неоднократно высказалась о том, что испытывает стеснение во время съемок интимных сцен.
«От женщины ждут, что ее образ должен быть либо кокетливым, либо материнским. Если бы я снималась в фильме, который бы был посвящен материнству и принятию тела, я чувствую, извините, что съемки были бы только с режиссером-женщиной».
Фото: Global Look Press
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