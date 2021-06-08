Кира Найтли заявила, что каждая женщина когда-либо подвергалась домогательствам

Ранее Кира неоднократно высказалась о том, что испытывает стеснение во время съемок интимных сцен.

«От женщины ждут, что ее образ должен быть либо кокетливым, либо материнским. Если бы я снималась в фильме, который бы был посвящен материнству и принятию тела, я чувствую, извините, что съемки были бы только с режиссером-женщиной».