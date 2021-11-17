Кинопродюсер Марк Рудинштейн доставлен в больницу с сердечным приступом

Утром 16 ноября организатор кинопремии «Золотой овен» пожаловался на плохое самочувствие. Мужчина сообщил, что чувствует сердечные боли. Близкие Рудинштейна вызвали ему скорую помощь. После осмотра специалисты приняли решение экстренно госпитализировать продюсера в одну из больниц Москвы. Врачи поставили диагноз — «сердечный приступ».

На данный момент мужчина находится в отделении реанимации. Состояние его оценивается как тяжелое. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее ведущий и автор телепередачи «Золотая пыль» уже имел проблемы со здоровьем, а конкретно с сердцем. В сентябре этого года Рудинштейн перенес серьезную операцию по стентированию коронарных артерий.

Близкие и родственники кинопродюсера пока не давали публичных комментариев относительно его состояния.

Марк Рудинштейн известен публике как продюсер не только премий и фестивалей, но и таких фильмов, как «Аномалия», «Московские красавицы» и «Короткое дыхание любви». Также он является актером фильмов и сериалов.