Киноакадемия США на 10 лет запретила Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях

В заявлении руководства киноакадемии, которое цитирует CNN, сказано, что запрет распространяется не только на церемонию вручения «Оскара», но и на другие мероприятия.

Решение было принято советом управляющих американской киноакадемией на заседании в Лос-Анджелесе. Изначально оно должно было состояться 18 апреля, но его проведение ускорили после того, как 2 апреля Уилл Смит объявил о выходе из киноакадемии.