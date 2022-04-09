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Киноакадемия США на 10 лет запретила Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях

Американская киноакадемия, запретила лауреату ее премии Уиллу Смиту посещать церемонию "Оскар". И объявила, что актер, начиная с 8 апреля 2022 года, в течение 10 лет не сможет посещать любые ее мероприятия. Запрет распространяется как на личные посещения, так и онлайн.
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В 2008 году Уилл Смит возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Фото: Imagespace/Global Look Press

В заявлении руководства киноакадемии, которое цитирует CNN, сказано, что запрет распространяется не только на церемонию вручения «Оскара», но и на другие мероприятия.

Решение было принято советом управляющих американской киноакадемией на заседании в Лос-Анджелесе. Изначально оно должно было состояться 18 апреля, но его проведение ускорили после того, как 2 апреля Уилл Смит объявил о выходе из киноакадемии.

Президент Академии Дэвид Рубин выразил надежду, что данное решение поможет начать процесс исцеления и восстановления для всех вовлеченных и пострадавших в скандальную историю.

Также члены академии принесли свои извинения зрителями и участниками недавней церемонии. Они выразили сожаление, что не оказались готовы к подобному происшествию и не смогли оперативно отреагировать на случившееся. Киноакадемия также принесла свои извинения комику Крису Року, которого и ударил Смит.

Сам Уилл Смит ранее сказал, что принимает и уважает решение Американской киноакадемии.

Фото и видео: Global Look Press, PassionVideo

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