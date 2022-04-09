Киноакадемия США на 10 лет запретила Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях
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Фото: Imagespace/Global Look Press
В заявлении руководства киноакадемии, которое цитирует CNN, сказано, что запрет распространяется не только на церемонию вручения «Оскара», но и на другие мероприятия.
Решение было принято советом управляющих американской киноакадемией на заседании в Лос-Анджелесе. Изначально оно должно было состояться 18 апреля, но его проведение ускорили после того, как 2 апреля Уилл Смит объявил о выходе из киноакадемии.
Президент Академии Дэвид Рубин выразил надежду, что данное решение поможет начать процесс исцеления и восстановления для всех вовлеченных и пострадавших в скандальную историю.
Также члены академии принесли свои извинения зрителями и участниками недавней церемонии. Они выразили сожаление, что не оказались готовы к подобному происшествию и не смогли оперативно отреагировать на случившееся. Киноакадемия также принесла свои извинения комику Крису Року, которого и ударил Смит.
Сам Уилл Смит ранее сказал, что принимает и уважает решение Американской киноакадемии.
Фото и видео: Global Look Press, PassionVideo