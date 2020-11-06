Кино, музыка и коррида: как сложилась судьба красавчика Рикардо из сериала «Дикая Роза»

62-летний Гильермо Капетильо дважды был женат, но оба раза неудачно. Вторую попытку обрести семейное счастье он предпринял в 2006 году, под давлением отца, который требовал внуков. Тогда актеру было уже 47 лет, а невесте, модели Тане Амескуа исполнилось 24. Свадьбу играли в окружении 140 гостей. Гильермо вышел к приглашенным в традиционном костюме матадора, а на плечах его избранницы красовалась семейная реликвия — платок бабушки актера.

Семейная жизнь актера продлилась всего три года. Супруги развелись, по одной версии, из-за ревности актера, с которой он не давал молодой жене покоя, по другой, — из-за его же измен.

В недавнем интервью актер признал, что жалеет о том, что не стал отцом, но он все еще не исключает варианта, что познает родительское счастье. «Может быть, у меня будут свои дети, может быть, я возьму ребенка из детского дома. Я знаю лишь одно, без детей жизнь бессмысленна», — говорит он и добавляет, что мечтает встретить ту единственную, с кем проведет остаток дней. «У меня большая потребность любить и быть любимым», — не скрывает актер.

Кстати, его младший брат Эдуардо счастлив в единственном браке с певицей Биби Гайтан, которая родила ему пятерых детей.

Что же касается карьеры Гильермо Капетильо в последние годы, то с начала 2000-х он снялся в 9 фильмах, последний из которых вышел на экраны в 2015 году (сериал «Непростительно»).