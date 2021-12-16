Наряд конкурсантки из Японии на «Мисс Вселенная-2021» стал причиной скандала. В чем причина?

Создавать платье для дефиле в национальных костюмах взялся израильский дизайнер Авиад Арик Херман. «Этот костюм призван чествовать невероятную фэшн-культуру японского района Харадзюку, а также отдать дань победительнице конкурса "Евровидение" Netta, которая почитала японскую культуру, выходя в кимоно на мировые сцены», — объяснил свой дизайн Херман.

Пользователи Сети нашли сразу несколько недостатков. Например, они обругали наряд из-за изображенной на поясе хризантемы, поскольку этот цветок является символом императорской семьи. Смутили их и иероглифы, которые были нанесены чернилами на груди конкурсантки. Хотя они и означали название страны «Япония», местные жители отмечали, что надпись ассоциируется с тату, считающимся «своеобразным табу в японском обществе».