«Ким Терешьян»: экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина перевоплотилась в звезду реалити-шоу

40-летняя Таня Терешина немало удивила подписчиков в Instagram, опубликовав фото в смелом образе – тонкая талия, пышные бедра, облегающий комбинезон и распущенные черные волосы: «И так , едем на день рождения к @alex_kor , в стиле « Один в один». Отгадайте с первого раза в кого я перевоплотилась?😅#бедросъехалонемного😅 глаза мои конечно никак не уменьшишь, но попу по бокам получилось».