«Ким Терешьян»: экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина перевоплотилась в звезду реалити-шоу

40-летняя Таня Терешина немало удивила подписчиков в Instagram, опубликовав фото в смелом образе – тонкая талия, пышные бедра, облегающий комбинезон и распущенные черные волосы: «И так , едем на день рождения к @alex_kor , в стиле « Один в один». Отгадайте с первого раза в кого я перевоплотилась?😅#бедросъехалонемного😅 глаза мои конечно никак не уменьшишь, но попу по бокам получилось».
Подписчики сразу догадались, что речь идет о Ким Кардашьян: «Я с начала не поняла, почему Ким такая красивая?», «Ну наряд, кстати, слишком скромный для Ким)», «Ким Кардашьян», «Ким, наверное», «Ким Кардашьян, очень круто».
«Ким Терешьян с чьим-то мужем», — подписала селфи с супругом Олегом Курбатовым Татьяна.
Напомним, недавно фолловеры обсуждали необычное имя, которое Татьяна и Олег дали своему сыну. На днях мальчику исполнилось пять месяцев, и певица рассекретила имя наследника — Арсений-Остап.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Global Look Press via ZUMA Press
Видео: Instagram
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