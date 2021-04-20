Ким Кардашьян впервые вышла в свет после разрыва с Канье Уэстом

Как уточнил источник, этот «побег во Флориду был именно тем, что ей было нужно» в период разрыва с супругом. 40-летняя Ким Кардашьян 16 апреля поехала из Лос-Анджелеса в Майами, чтобы принять участие в вечеринке с Викторией Бекхэм и Малумой. К ней также присоединились ее давние друзья Джонатан Чебан и Стефани Шеперд.

Звезды собрались на открытии отеля Goodtime, мероприятие организовали совладелец гостиницы Фаррелл Уильямс, владелец клуба и ресторана Дэвид Грутман. Как пишет издание, Кардашьян выглядела лучше, чем когда-либо. Ким вернулась домой ко дню рождения Кортни Кардашьян в воскресенье, 18 апреля.

«Ким поехала в Майами, чтобы поддержать своих друзей, потому что ей нужно было мысленно отдохнуть, — подчеркнул источник. — Поездка была быстрой и легкой, потому что она хотела вернуться на день рождения Кортни. Она повеселилась и не увидела в этом ничего плохого».