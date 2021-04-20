Ким Кардашьян впервые вышла в свет после разрыва с Канье Уэстом
Фото: Instagram/@kimkardashian
Как уточнил источник, этот «побег во Флориду был именно тем, что ей было нужно» в период разрыва с супругом. 40-летняя Ким Кардашьян 16 апреля поехала из Лос-Анджелеса в Майами, чтобы принять участие в вечеринке с Викторией Бекхэм и Малумой. К ней также присоединились ее давние друзья Джонатан Чебан и Стефани Шеперд.
Звезды собрались на открытии отеля Goodtime, мероприятие организовали совладелец гостиницы Фаррелл Уильямс, владелец клуба и ресторана Дэвид Грутман. Как пишет издание, Кардашьян выглядела лучше, чем когда-либо. Ким вернулась домой ко дню рождения Кортни Кардашьян в воскресенье, 18 апреля.
«Ким поехала в Майами, чтобы поддержать своих друзей, потому что ей нужно было мысленно отдохнуть, — подчеркнул источник. — Поездка была быстрой и легкой, потому что она хотела вернуться на день рождения Кортни. Она повеселилась и не увидела в этом ничего плохого».
Канье и Ким начали встречаться в 2012 году, обручились в 2013-м и поженились во Флоренции, Италия, в мае 2014 года. В прошлом месяце Ким подала на развод с музыкантом после шестилетнего брака, попросив совместной опеки над детьми. Развод является первым для Канье и третьим для Ким, которая ранее была замужем за Дэймоном Томасом с 2000 по 2004 год и Крисом Хамфрисом — с 2011 по 2013 год.
У Канье и Кардашьян четверо детей: дочери Норт семь лет, Чикаго три года, сыну Сэйнту пять лет, а Псалому в мае исполнится два года. В последние месяцы детей чаще всего видели с Ким в Хидден-Хиллз, Калифорния, где у семьи есть особняк стоимостью 60 миллионов долларов.
Фото: Instagram/@kimkardashian, picture-alliance.com
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