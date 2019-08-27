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Ким Кардашьян впервые снялась для обложки Vogue Arabia и в статье ответила на каверзные вопросы Канье Уэста

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ким Кардашьян и Канье Уэст

Фото: Instagram

Канье Уэст для издания провел интервью с супругой.

38-летняя Ким Кардашьян признавалась, что всегда мечтала появиться на обложке журнала Vogue.

Ким перед фотосессией наносит макияж на тело

Два месяца назад ее мечта сбылась: Ким появилась на обложке японского издания Vogue. А теперь она украсила собой Vogue Arabia.

Для статьи в журнале Ким ответила на вопросы, которые ей в качестве интервьюера задавал собственный муж Канье Уэст. Модель и звезда реалити-шоу рассказала о любви к детям, ответственности перед фанатами, тяге к славе и деньгам.

Ким призналась Канье, что ей всю жизнь приходится доказывать всем, кто она есть на самом деле. «Меня все время недооценивают, - говорит звезда. – Например, многие уверены, что я купила адвокатскую степень». Сейчас Ким все еще изучает право, у нее уже есть опыт сотрудничества с правительством США в уголовном правосудии.

В Instagram за жизнью Ким Кардашьян следят 146 млн человек. Звезда рассказывает, что до тех пор, пока у нее не было собственных детей, она не ощущала, какая огромная ответственность лежит на ней перед молодым поколением.

О том, что много лет назад Кардашьян выставила жизнь на всеобщее обозрение, она не жалеет: «Мне нравится, что меня слушают, но иногда мне действительно хотелось бы иметь немного больше личной жизни», - говорит она.

На вопрос Канье Уэста о деньгах и славе, Ким признается, что долгое время была одержима ими. «Деньги всегда были моей целью, но долго я была очень одержима славой. Она вызывает привыкание», — призналась Кардашьян.

Канье также спросил жену, кто из ее четырех сестре самая любимая. Ким сказала, что со старшими сестрами Кортни и Хлои она провела больше времени, чем с младшими Кендалл и Кайли. Но в этом году, по ее словам, она очень сблизилась с Хлои.

«У нас длинная история, мы столько пережили вместе, и у нас больше общих друзей. Мы всегда будем близки с Кортни, но в этом году мы с Хлое невероятно сблизились», - призналась звезда.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Picture Alliance

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