Ким Кардашьян впервые снялась для обложки Vogue Arabia и в статье ответила на каверзные вопросы Канье Уэста

38-летняя Ким Кардашьян признавалась, что всегда мечтала появиться на обложке журнала Vogue.
Два месяца назад ее мечта сбылась: Ким появилась на обложке японского издания Vogue. А теперь она украсила собой Vogue Arabia.
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VOGUE ARABIA SEPTEMBER ISSUE!!! 3 covers for @voguearabia!!! Working with @manfredthierrymugler again was a dream come true! Wearing all Mugler!!! These looks OMG! There’s no one like Manfred! And the interview with Kanye was so fun to do! The shoot we did in the desert far away in California and it all came together like magic! Editor-in-chief: @mrarnaut Art Director: @manfredthierrymugler Photography: @txemayeste Fashion Director: @katieellentrotter Hair: @joeygeorge Makeup: @hungvanngo Nails: @tombachik Set: @cristinaramosatelier
Для статьи в журнале Ким ответила на вопросы, которые ей в качестве интервьюера задавал собственный муж Канье Уэст. Модель и звезда реалити-шоу рассказала о любви к детям, ответственности перед фанатами, тяге к славе и деньгам.
Ким призналась Канье, что ей всю жизнь приходится доказывать всем, кто она есть на самом деле. «Меня все время недооценивают, - говорит звезда. – Например, многие уверены, что я купила адвокатскую степень». Сейчас Ким все еще изучает право, у нее уже есть опыт сотрудничества с правительством США в уголовном правосудии.
В Instagram за жизнью Ким Кардашьян следят 146 млн человек. Звезда рассказывает, что до тех пор, пока у нее не было собственных детей, она не ощущала, какая огромная ответственность лежит на ней перед молодым поколением.
О том, что много лет назад Кардашьян выставила жизнь на всеобщее обозрение, она не жалеет: «Мне нравится, что меня слушают, но иногда мне действительно хотелось бы иметь немного больше личной жизни», - говорит она.
На вопрос Канье Уэста о деньгах и славе, Ким признается, что долгое время была одержима ими. «Деньги всегда были моей целью, но долго я была очень одержима славой. Она вызывает привыкание», — призналась Кардашьян.
Канье также спросил жену, кто из ее четырех сестре самая любимая. Ким сказала, что со старшими сестрами Кортни и Хлои она провела больше времени, чем с младшими Кендалл и Кайли. Но в этом году, по ее словам, она очень сблизилась с Хлои.
«У нас длинная история, мы столько пережили вместе, и у нас больше общих друзей. Мы всегда будем близки с Кортни, но в этом году мы с Хлое невероятно сблизились», - призналась звезда.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Picture Alliance
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