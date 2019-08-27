Ким Кардашьян впервые снялась для обложки Vogue Arabia и в статье ответила на каверзные вопросы Канье Уэста

Для статьи в журнале Ким ответила на вопросы, которые ей в качестве интервьюера задавал собственный муж Канье Уэст. Модель и звезда реалити-шоу рассказала о любви к детям, ответственности перед фанатами, тяге к славе и деньгам.

Ким призналась Канье, что ей всю жизнь приходится доказывать всем, кто она есть на самом деле. «Меня все время недооценивают, - говорит звезда. – Например, многие уверены, что я купила адвокатскую степень». Сейчас Ким все еще изучает право, у нее уже есть опыт сотрудничества с правительством США в уголовном правосудии.

В Instagram за жизнью Ким Кардашьян следят 146 млн человек. Звезда рассказывает, что до тех пор, пока у нее не было собственных детей, она не ощущала, какая огромная ответственность лежит на ней перед молодым поколением.