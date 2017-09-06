Звезда реалити-шоу стала платиновой блондинкой

Ким Кардашьян не боится экспериментировать со внешностью, что она в очередной раз доказала, появившись минувшим вечером на показе Tom Ford в рамках недели моды в Нью-Йорке в совершенно новом образе. Звезда реалити-шоу снова стала платиновой блондинкой!

К слову, в тот же день, когда Кардашьян решилась на кардинальную смену имиджа, портал TMZ сообщил новые подробности о третьем ребенке звезды, которого, по слухам, суррогатная мать родит уже в январе. По данным инсайдера, Ким и ее муж Канье станут родителями девочки.

Как ранее признавалась Кардашьян, она очень переживает из-за того, что не сможет полюбить третьего ребенка, рожденного суррогатной матерью, так же сильно, как если бы она выносила его сама: «Мне не дает покоя вопрос о том, какие чувства возникают между матерью и ребенком в случае суррогатного материнства. Я сама выносила и родила двоих детей. Я прошла этот путь дважды от начала и до конца и точно знаю, что ваш ребенок всегда чувствует вашу любовь, он находится прямо у вас под сердцем, прямо внутри вас. Вот почему я чувствую такую сильную связь со своими детьми. Интересно, чувствовала бы я то же самое, если бы моего ребенка выносила суррогатная мать?».