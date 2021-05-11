Ким Кардашьян, Светлана Бондарчук и другие звезды, которым развод пошел на пользу

Знаменитость подала на развод в феврале 2021 года. Как уточнили источники, 40-летняя Ким ничуть не жалеет о своем решении. Мать четырех детей привыкла к своему свободному статусу. «Ким сейчас на седьмом небе от счастья. Она действительно любит Канье и все время беспокоится о нем, но понимает, что не его мать. Она не может заставить его делать что-то, чтобы позаботиться о себе, — поделился инсайдер. — Она, наконец, может наслаждаться собой, и мир открывается. Вот почему она выходит, развлекается и, наконец, хорошо проводит время». По словам поклонников, развод пошел Ким на пользу, она еще больше похорошела.