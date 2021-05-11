Ким Кардашьян, Светлана Бондарчук и другие звезды, которым развод пошел на пользу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram/@kimkardashian
Знаменитость подала на развод в феврале 2021 года. Как уточнили источники, 40-летняя Ким ничуть не жалеет о своем решении. Мать четырех детей привыкла к своему свободному статусу. «Ким сейчас на седьмом небе от счастья. Она действительно любит Канье и все время беспокоится о нем, но понимает, что не его мать. Она не может заставить его делать что-то, чтобы позаботиться о себе, — поделился инсайдер. — Она, наконец, может наслаждаться собой, и мир открывается. Вот почему она выходит, развлекается и, наконец, хорошо проводит время». По словам поклонников, развод пошел Ким на пользу, она еще больше похорошела.
Фото: Instagram/@anilorak
Кардашьян — не единственная звезда, которая буквально расцвела после развода. 31 января 2019 года брак Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу был официально расторгнут. Экс-супруги постарались сохранить приятельские отношения ради общей дочери — Софии. Певица после этого всерьез взялась за себя. Кажется, теперь она выглядит даже лучше, чем десять лет назад. Артистка заметно похудела и сменила имидж.
Фото: Global Look Press
Развод с Константином Богомоловым позволил Дарье Мороз раскрепоститься. По словам актрисы, раньше она была достаточно скромной, но с недавнего времени блок стеснительности исчез. Об этом свидетельствуют многочисленные пикантные фотосессии и откровенные сцены в фильмах — несколько лет назад для Мороз это было совсем неприемлемо.
Фото: Global Look Press
Недавно модель, телеведущая Светлана Бондарчук рассказала, как в прошлом браке всегда оставалась в тени бывшего супруга — режиссера Федора Бондарчука. Они начали встречаться еще со студенческих лет, затем создали семью и вырастили двоих детей. Однако в жизни мужчины появилась актриса Паулина Андреева, и в 2016 году Бондарчуки решили разойтись после 25 лет совместной жизни. Как считают поклонники, без известного супруга Светлана по-настоящему расцвела. Сейчас телеведущая в браке с Сергеем Харченко, который занимается съемками авторского шоу избранницы «Света вокруг света».
Фото: Instagram/@easyg.guy
В 2018 году прекратились семейные отношения Риты Дакоты и Влада Соколовского. Экс-супруги расстались мирно, общая дочь Мия свободно общается со своим звездным отцом. Однако Рита недолго была одинокой, вскоре в ее жизни появился достойный мужчина — клипмейкер Федор Белогай.
Фото: Instagram/@a030aa, Global Look Press, Instagram/@kimkardashian, Instagram/@easyg.guy, Instagram/@anilorak
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!