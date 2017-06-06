В конце июня стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст нашли суррогатную мать, которая выносит их третьего ребенка.

По информации портала TMZ, звездная чета заплатит ей порядка 45 тысячи долларов. В случае, если она родит более одного ребенка, то ей уготована премия - 5 тысяч долларов за двойню, 10 тысяч долларов за тройню и так далее.

Накануне же появились новые подробности. Как сообщило издание UsWeekly, суррогатная мать уже находится на третьем месяце беременности, поэтому рождение малыша ожидают в январе 2018 года.