Ким Кардашьян собралась разводиться с мужем

Последней каплей для Ким, вероятно, стало заявление Уэста, что он уже несколько лет пытается с ней развестись. Рэпер не только обвинил ее во всех грехах, но и признался, что пытался заставить жену сделать аборт, когда она была беременна их дочерью Норт. Женщина обратилась к юристам с просьбой о подготовке документов к бракоразводному процессу. Когда это произойдет - пока неизвестно, но представители Ким отметили, что процедура развода начнется только после того, как психологическое состояние Канье Уэста придет в норму.

В последнее время рэпер стал чувствовать себя немного лучше. Он понял, какую боль причинил супруге и принес ей публичные извинения: «Я не прикрывал тебя так, как ты прикрывала меня. Пожалуйста, прости меня, и, спасибо, за то что всегда была рядом со мной», - сказал артист. Также в СМИ появилась информация, что Канье согласился пустить к себе на ранчо врачей, чтобы те оказали ему необходимую помощь.

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями девочки Норт в 2013 году. Через год они узаконили свои отношения. Сегодня у пары уже четверо детей: две дочери и два сына. Двое младших детей родились от суррогатной матери, так как Ким имела осложнения после второй беременности. Для рэпера это первый брак, а вот для Ким - уже третий. До этого звезда Инстаграм состояла в официальных отношениях с музыкальным продюсером Деймоном Томасом и баскетболистом Крисом Хамфрисом.